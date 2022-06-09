https://arabic.sputniknews.com/20220609/لافروف-على-كييف-التوقف-عن-تأخير-عملية-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-1063319496.html

لافروف: على كييف التوقف عن تأخير عملية تصدير الحبوب الأوكرانية

لافروف: على كييف التوقف عن تأخير عملية تصدير الحبوب الأوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إنه يجب على كييف التوقف عن تأخير عملية تصدير الحبوب الأوكرانية. 09.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-09T09:05+0000

2022-06-09T09:05+0000

2022-06-09T09:29+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062092581_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c55b790ea7fcea3ea28e01694462ea0.jpg

ووفقا للافروف فإن العسكريين الروس يعلنون عن ممرات آمنة يمكن لأي سفينة تحمل حبوبا استخدامها بدون التعرض لأي تهديد، أو التي تنتظر في موانئ البحر الأسود، لكن شريطة أن يقوم الأوكرانيون بإزالة الألغام من السواحل الخاضعة لسيطرتهم.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني: "أعتبر محاولات الزملاء الأتراك إقناع كييف بضرورة التوقف عن إطالة هذه العملية أمر إيجابي للغاية. آمل أن يدرك الأوكرانيون أنه لا بديل عن حل هذه القضية على هذا الأساس على وجه التحديد".وأكد لافروف أنه يتوجب على كييف التخلي عن الخطاب العسكري والتركيز على التسوية السياسية.كما أعرب عن أمله في أن كييف ستتوقف عن البحث عن وسيلة للخروج من الوضع عن طريق مطالبة الغرب بالتسليح.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/بيسكوف-يجب-تغيير-العقوبات-المفروضة-على-موسكو-من-أجل-تزويد-الغرب-بالحبوب-الروسية-1063290005.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا