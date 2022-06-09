عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220609/الكونغو-الديمقراطية-تتهم-رواندا-بنشر-500-جندي-من-القوات-الخاصة-على-الحدود-1063330605.html
الكونغو الديمقراطية تتهم رواندا بنشر 500 جندي من القوات الخاصة على الحدود
الكونغو الديمقراطية تتهم رواندا بنشر 500 جندي من القوات الخاصة على الحدود
اتهم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية جارته رواندا، بنشر 500 جندي من القوات الخاصة قرب الحدود بين البلدين، في ظل اشتعال التوترات بينهما. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T11:36+0000
2022-06-09T11:36+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102138/12/1021381208_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_92f49502c86fb7dbae5e0a6237d60176.jpg
ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم الجيش الكونغولي اتهامه رواندا بدعم جماعة 23 مارس المتمردة، فيما نفت رواندا مرارا هذه المزاعم.يأتي هذا الاتهام وسط تدهور حاد في العلاقات بين البلدين بسبب عودة ميليشيا "إم 23" في الآونة الأخيرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المضطرب.واتهم المتحدث باسم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية في مقاطعة كيفو الشمالية الشرقية الجنرال سيلفان إكنجي، رواندا بنشر مئات من القوات خارج حدودها.وأوضح المتحدث أن رواندا غيرت زي جنودها لإخفاء وجودهم في الأراضي الكونغولية إلى جانب إرهابيي حركة 23 مارس، وأضاف أن رواندا نشرت 500 جندي من القوات الخاصة في شمال كيفو "يرتدون زيا أخضر وأسود".يذكر أن رواندا كانت قد اتهمت متمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية باختطاف اثنين من جنودها، في مايو/ أيار الماضي، مشيرة إلى دعم تقدمه السلطات هناك إلى الجماعة المسؤولة عن الحادث.جاء ذلك بعد استدعاء جمهورية الكونغو للسفير الرواندي وتعليق الرحلات الجوية من البلاد، بعد اتهام جارتها بدعم جماعة "إم 23" المتمردة التي تنشط في مناطقها الشرقية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102138/12/1021381208_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d67c1085faa1fca139595c934d7b4e3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

الكونغو الديمقراطية تتهم رواندا بنشر 500 جندي من القوات الخاصة على الحدود

11:36 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / Griff Tapperضابط يلقي القبض على رجل حاول إغلاق الطريق بالحجارة، في حي ماجينغو في غوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016،
ضابط يلقي القبض على رجل حاول إغلاق الطريق بالحجارة، في حي ماجينغو في غوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / Griff Tapper
تابعنا عبرTelegram
اتهم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية جارته رواندا، بنشر 500 جندي من القوات الخاصة قرب الحدود بين البلدين، في ظل اشتعال التوترات بينهما.
ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم الجيش الكونغولي اتهامه رواندا بدعم جماعة 23 مارس المتمردة، فيما نفت رواندا مرارا هذه المزاعم.
يأتي هذا الاتهام وسط تدهور حاد في العلاقات بين البلدين بسبب عودة ميليشيا "إم 23" في الآونة الأخيرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المضطرب.
واتهم المتحدث باسم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية في مقاطعة كيفو الشمالية الشرقية الجنرال سيلفان إكنجي، رواندا بنشر مئات من القوات خارج حدودها.
وأوضح المتحدث أن رواندا غيرت زي جنودها لإخفاء وجودهم في الأراضي الكونغولية إلى جانب إرهابيي حركة 23 مارس، وأضاف أن رواندا نشرت 500 جندي من القوات الخاصة في شمال كيفو "يرتدون زيا أخضر وأسود".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاندي ماكولو: "لا نهتم بتلك الأزمة ولن نرد على اتهامات لا أساس لها"، كذلك قال المتحدث باسم الجيش الرواندي الكولونيل رونالد رويفانجا، إنه لن يعلق على ما وصفه بـ"الشائعات".

يذكر أن رواندا كانت قد اتهمت متمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية باختطاف اثنين من جنودها، في مايو/ أيار الماضي، مشيرة إلى دعم تقدمه السلطات هناك إلى الجماعة المسؤولة عن الحادث.
جاء ذلك بعد استدعاء جمهورية الكونغو للسفير الرواندي وتعليق الرحلات الجوية من البلاد، بعد اتهام جارتها بدعم جماعة "إم 23" المتمردة التي تنشط في مناطقها الشرقية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала