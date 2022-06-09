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https://arabic.sputniknews.com/20220609/بيسكوف-عن-الدفع-بالروبل-مقابل-الغاز-من-يحصلون-على-الغاز-يعملون-وفقا-للنظام-الجديد-1063327589.html
بيسكوف عن الدفع بالروبل مقابل الغاز: من يحصلون على الغاز يعملون وفقا للنظام الجديد
بيسكوف عن الدفع بالروبل مقابل الغاز: من يحصلون على الغاز يعملون وفقا للنظام الجديد
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه تم بالفعل قطع إمدادات الغاز عن الشركات الغربية الرافضة لنظام المدفوعات الجديد، مشيرا إلى أن... 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T10:54+0000
2022-06-09T10:54+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول الدفع مقابل الغاز وفقا للقواعد الجديدة وقطع الإمدادات عن الرافضين لهذه القواعد: "تم قطعه عنهم بالفعل".وقال بيسكوف في إجابة عن سؤال عما إذا كان من المقرر قطع الغاز عن شركات أخرى: "لا، النظام يعمل، وأولئك الذين يحصلون على الغاز هم من يعمل وفقا للنظام الجديد الذي حدده مرسوم الرئيس الروسي".وأكدت شركة "غازبروم" الروسية، مطلع الشهر الجاري، وقفا كاملا لإمدادات الغاز لشركتي "Orsted" الدنماركية و"Shell Energy "Europe (شركة تابعة لشركة شل الأوروبية) بسبب عدم الدفع بالروبل.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن خلال اجتماع حكومي يوم 31 مارس/آذار الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي، ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، وذلك ردا على العقوبات الغربية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/غازبروم-توقف-عمليات-تسليم-الغاز-إلى-شركتين-أوروبيتين-1062948323.html
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روسيا, دميتري بيسكوف

بيسكوف عن الدفع بالروبل مقابل الغاز: من يحصلون على الغاز يعملون وفقا للنظام الجديد

10:54 GMT 09.06.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يونيو 2019
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه تم بالفعل قطع إمدادات الغاز عن الشركات الغربية الرافضة لنظام المدفوعات الجديد، مشيرا إلى أن من يحصلون على الغاز هم من يعملون وفقا لهذا النظام.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول الدفع مقابل الغاز وفقا للقواعد الجديدة وقطع الإمدادات عن الرافضين لهذه القواعد: "تم قطعه عنهم بالفعل".
وقال بيسكوف في إجابة عن سؤال عما إذا كان من المقرر قطع الغاز عن شركات أخرى: "لا، النظام يعمل، وأولئك الذين يحصلون على الغاز هم من يعمل وفقا للنظام الجديد الذي حدده مرسوم الرئيس الروسي".
وأكدت شركة "غازبروم" الروسية، مطلع الشهر الجاري، وقفا كاملا لإمدادات الغاز لشركتي "Orsted" الدنماركية و"Shell Energy "Europe (شركة تابعة لشركة شل الأوروبية) بسبب عدم الدفع بالروبل.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن خلال اجتماع حكومي يوم 31 مارس/آذار الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي، ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، وذلك ردا على العقوبات الغربية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.
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