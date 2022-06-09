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https://arabic.sputniknews.com/20220609/حرائق-الغابات-تجبر-إسبانيا-على-إجلاء-2000-شخص-1063345234.html
حرائق الغابات تجبر إسبانيا على إجلاء 2000 شخص
حرائق الغابات تجبر إسبانيا على إجلاء 2000 شخص
أجبر حريق غابة في جنوب إسبانيا السلطات على إجلاء ألفي شخص وسط مخاوف من أن يتسبب الطقس الحار، اليوم الخميس في زيادة اشتعال الحريق. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T15:03+0000
2022-06-09T15:03+0000
إسبانيا
حرائق الغابات
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نشرت وكالات الطوارئ نحو ألف من رجال الإطفاء وقوات الجيش وطواقم الدعم لمواجهة الحريق، بحسب "أسوشيتدبرس".سابقت السلطات الوقت في منطقة أندلسية الجبلية الجافة، في الوقت الذي قالت خدمة الأرصاد الجوية إن البلاد يمكن أن تصبح على شفا موجة حارة.ويتوقع أن تتجاوز الحرارة الثلاثين درجة مئوية ويصبح الطقس أكثر سخونة بنهاية الأسبوع.وقالت خدمة إخماد حرائق الغابات في أندلسية إن النيران أحرقت 2150 هيتار (5000 فدان) من التضاريس الجبلية حتى الآن.وتأمل السلطات أن يساعد تغير اتجاه الرياح اليوم الخميس الطواقم على مواجهة النيران.وأصاب الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء، ثلاثة من رجال الإطفاء، أحدهما يعاني من حروق بالغة.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/حرائق-الغابات-تهدد-ضاحية-جنوبية-في-أثينا-1063083225.html
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إسبانيا, حرائق الغابات

حرائق الغابات تجبر إسبانيا على إجلاء 2000 شخص

15:03 GMT 09.06.2022
© REUTERS / Jon Nazca حرائق غابات هائلة وإخلاء المواطنين في إسبانيا، 12 سبتمبر 2021
حرائق غابات هائلة وإخلاء المواطنين في إسبانيا، 12 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© REUTERS / Jon Nazca
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أجبر حريق غابة في جنوب إسبانيا السلطات على إجلاء ألفي شخص وسط مخاوف من أن يتسبب الطقس الحار، اليوم الخميس في زيادة اشتعال الحريق.
نشرت وكالات الطوارئ نحو ألف من رجال الإطفاء وقوات الجيش وطواقم الدعم لمواجهة الحريق، بحسب "أسوشيتدبرس".
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سابقت السلطات الوقت في منطقة أندلسية الجبلية الجافة، في الوقت الذي قالت خدمة الأرصاد الجوية إن البلاد يمكن أن تصبح على شفا موجة حارة.
ويتوقع أن تتجاوز الحرارة الثلاثين درجة مئوية ويصبح الطقس أكثر سخونة بنهاية الأسبوع.
وقالت خدمة إخماد حرائق الغابات في أندلسية إن النيران أحرقت 2150 هيتار (5000 فدان) من التضاريس الجبلية حتى الآن.
وتأمل السلطات أن يساعد تغير اتجاه الرياح اليوم الخميس الطواقم على مواجهة النيران.
وأصاب الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء، ثلاثة من رجال الإطفاء، أحدهما يعاني من حروق بالغة.
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