https://arabic.sputniknews.com/20220609/روسيا-تتخذ-تدابير-شاملة-لتوسيع-الأعمال-في-الشرق-الأقصى-للبلاد-1063311295.html
روسيا تتخذ تدابير شاملة لتوسيع الأعمال في الشرق الأقصى للبلاد
روسيا تتخذ تدابير شاملة لتوسيع الأعمال في الشرق الأقصى للبلاد
قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف إنه في عام 2022 سيتم توسيع تدابير الدعم لجميع أنواع الشركات في الشرق الأقصى الروسي. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T06:38+0000
2022-06-09T06:38+0000
2022-06-09T06:38+0000
روسيا
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وقال تروتنيف خلال جلسة عامة في مدينة فلاديفوستوك: "سنتخذ الخطوات المناسبة لتوسيع دعم الأعمال في الشرق الأقصى هذا العام".وأشار إلى أن تدابير الدعم هذه تتعلق بكل من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الحجم.وأكد تروتنيف أن روسيا تعمل على توطين إنتاج معدات نقل الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن "العمل جار لتوطين إنتاج معدات نقل الغاز الطبيعي المسال، وستحل روسيا هذه المهمة قريبا".وأضاف: "شبكة السكك الشرقية للبلاد لا يمكنها تحمل العبء، حيث تحولت روسيا بأكملها إلى الشرق. الشرق الأقصى هو مكان للتغيير والفرص الجديدة، من الضروري توسيع قدرات البنية التحتية في بام وترانسسيب وطريق بحر الشمال في أقرب وقت ممكن".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/لافروف-روسيا-والصين-ستزيدان-التعاملات-باليوان-والروبل-1062948080.html
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روسيا
روسيا تتخذ تدابير شاملة لتوسيع الأعمال في الشرق الأقصى للبلاد
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف إنه في عام 2022 سيتم توسيع تدابير الدعم لجميع أنواع الشركات في الشرق الأقصى الروسي.
وقال تروتنيف خلال جلسة عامة في مدينة فلاديفوستوك: "سنتخذ الخطوات المناسبة لتوسيع دعم الأعمال في الشرق الأقصى هذا العام".
وأشار إلى أن تدابير الدعم هذه تتعلق بكل من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأكد تروتنيف أن روسيا تعمل على توطين إنتاج معدات نقل الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن "العمل جار لتوطين إنتاج معدات نقل الغاز الطبيعي المسال، وستحل روسيا هذه المهمة قريبا".
وأضاف: "شبكة السكك الشرقية للبلاد لا يمكنها تحمل العبء، حيث تحولت روسيا بأكملها إلى الشرق. الشرق الأقصى هو مكان للتغيير والفرص الجديدة، من الضروري توسيع قدرات البنية التحتية في بام وترانسسيب وطريق بحر الشمال في أقرب وقت ممكن".