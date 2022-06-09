https://arabic.sputniknews.com/20220609/غوريلا-تمسك-بشاب-إندونيسي-من-داخل-قفصها-فيديو-1063317968.html
إنسان الغاب يمسك بشاب إندونيسي من داخل قفصه... فيديو
إنسان الغاب يمسك بشاب إندونيسي من داخل قفصه... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصرفا مثيرا قام به إنسان الغاب في حديقة حيوان إندونيسية أثناء تواجد الزوار أمام قفصها. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T08:34+0000
2022-06-09T08:34+0000
2022-06-09T08:48+0000
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وفاجأ إنسان الغاب شابا كان يقف أمام قفصه، حيث مد يده إلى خارج القفص وأمسك بملابسه بكل ما أوتي من قوة، فيما هرع شاب آخر إلى الضحية لمحاولة تخليصه من قبضة الحيوان المفترس لكن دون جدوى.أصر إنسان الغاب على التمسك بملابس الشاب ثم تطور الأمر إلى أن أمسكت بساقه ليزداد الأمر سوءا، ورغم صعوبة الموقف إلا أن إنسان الغاب لم يظهر رغبة في افتراس الشاب أو عضه واكتفى بالتشبث به.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
إنسان الغاب يمسك بشاب إندونيسي من داخل قفصه... فيديو
08:34 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصرفا مثيرا قام به إنسان الغاب في حديقة حيوان إندونيسية أثناء تواجد الزوار أمام قفصها.
وفاجأ إنسان الغاب شابا كان يقف أمام قفصه، حيث مد يده إلى خارج القفص وأمسك بملابسه بكل ما أوتي من قوة، فيما هرع شاب آخر إلى الضحية لمحاولة تخليصه من قبضة الحيوان المفترس لكن دون جدوى.
أصر إنسان الغاب على التمسك بملابس الشاب ثم تطور الأمر إلى أن أمسكت بساقه ليزداد الأمر سوءا، ورغم صعوبة الموقف إلا أن إنسان الغاب لم يظهر رغبة في افتراس الشاب أو عضه واكتفى بالتشبث به.