عربي
وزير الخارجية الإسباني: ندرس ردا مناسبا على قرار الجزائر بشأن معاهدة الصداقة
https://arabic.sputniknews.com/20220609/غوريلا-تمسك-بشاب-إندونيسي-من-داخل-قفصها-فيديو-1063317968.html
إنسان الغاب يمسك بشاب إندونيسي من داخل قفصه... فيديو
إنسان الغاب يمسك بشاب إندونيسي من داخل قفصه... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصرفا مثيرا قام به إنسان الغاب في حديقة حيوان إندونيسية أثناء تواجد الزوار أمام قفصها. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T08:34+0000
2022-06-09T08:48+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103940/34/1039403449_0:75:3373:1972_1920x0_80_0_0_61fe2fe83925f14d051ef5106deab89e.jpg
وفاجأ إنسان الغاب شابا كان يقف أمام قفصه، حيث مد يده إلى خارج القفص وأمسك بملابسه بكل ما أوتي من قوة، فيما هرع شاب آخر إلى الضحية لمحاولة تخليصه من قبضة الحيوان المفترس لكن دون جدوى.أصر إنسان الغاب على التمسك بملابس الشاب ثم تطور الأمر إلى أن أمسكت بساقه ليزداد الأمر سوءا، ورغم صعوبة الموقف إلا أن إنسان الغاب لم يظهر رغبة في افتراس الشاب أو عضه واكتفى بالتشبث به.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103940/34/1039403449_322:0:3051:2047_1920x0_80_0_0_f39ed7cfaf3929e113e6d0fa429c1c1e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

إنسان الغاب يمسك بشاب إندونيسي من داخل قفصه... فيديو

08:34 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 08:48 GMT 09.06.2022)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورغوريلا السهول الغربية في حديقة موسكو للحيوانات (التي احتفلت هذا بعامها الـ 155 على تأسيسها هذا العام)، 12 فبراير/ شباط 2019
غوريلا السهول الغربية في حديقة موسكو للحيوانات (التي احتفلت هذا بعامها الـ 155 على تأسيسها هذا العام)، 12 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصرفا مثيرا قام به إنسان الغاب في حديقة حيوان إندونيسية أثناء تواجد الزوار أمام قفصها.
وفاجأ إنسان الغاب شابا كان يقف أمام قفصه، حيث مد يده إلى خارج القفص وأمسك بملابسه بكل ما أوتي من قوة، فيما هرع شاب آخر إلى الضحية لمحاولة تخليصه من قبضة الحيوان المفترس لكن دون جدوى.
أصر إنسان الغاب على التمسك بملابس الشاب ثم تطور الأمر إلى أن أمسكت بساقه ليزداد الأمر سوءا، ورغم صعوبة الموقف إلا أن إنسان الغاب لم يظهر رغبة في افتراس الشاب أو عضه واكتفى بالتشبث به.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала