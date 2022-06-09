https://arabic.sputniknews.com/20220609/لوفتهانزا-الألمانية-للطيران-تلغي-900-رحلة-صيفية-مقررة-للشهر-المقبل-1063334548.html
"لوفتهانزا" الألمانية للطيران تلغي 900 رحلة صيفية مقررة للشهر المقبل
"لوفتهانزا" الألمانية للطيران تلغي 900 رحلة صيفية مقررة للشهر المقبل
أفادت تقارير إعلامية بأن شركة "دويتشه لوفتهانزا إيه جي" الألمانية للرحلات الجوية، ألغت مئات الرحلات الصيفية، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطيران في أوروبا. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T12:31+0000
2022-06-09T12:31+0000
2022-06-09T12:31+0000
اقتصاد
العالم
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وبحسب التقارير فإن الشكرة الألمانية الشهيرة ألغت الرحلات بسبب نقص شديد في عدد الموظفين، على خلفية أزمة فيروس كورونا التي عصفت في العالم، حيث تكافح الشركات في عمليات إعادة التوظيف بعد قيامها بتسريح الكثيرين بسبب توقف الرحلات في زمن انتشار الوباء.قال متحدث باسم شركة الطيران الألمانية، إن "لوفتهانزا" قد ألغت حوالي 900 رحلة محلية وأوروبية قصيرة المدى لشهر يوليو/تموز، بما في ذلك تلك التي تحمل الاسم نفسه والعلامات التجارية الاقتصادية "Eurowings".وبحسب "بلومبرغ" كانت الرحلات الملغاة من المقرر إجراؤها أيام الجمعة والسبت والأحد، وتمثل حوالي 5% من حجم الرحلات لعطلة نهاية الأسبوع المعتادة لشركة الطيران.وتسارع شركات الطيران الأوروبية لإضافة مقاعد ورحلات جوية مع تزايد الطلب بعد إلغاء قيود السفر بعد عامين من الاضطرابات التي شهدها قطاع الطيران على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
"لوفتهانزا" الألمانية للطيران تلغي 900 رحلة صيفية مقررة للشهر المقبل
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أفادت تقارير إعلامية بأن شركة "دويتشه لوفتهانزا إيه جي" الألمانية للرحلات الجوية، ألغت مئات الرحلات الصيفية، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطيران في أوروبا.
وبحسب التقارير فإن الشكرة الألمانية الشهيرة ألغت الرحلات بسبب نقص شديد في عدد الموظفين، على خلفية أزمة فيروس كورونا التي عصفت في العالم، حيث تكافح الشركات في عمليات إعادة التوظيف بعد قيامها بتسريح الكثيرين بسبب توقف الرحلات في زمن انتشار الوباء.
قال متحدث باسم شركة الطيران الألمانية، إن "لوفتهانزا" قد ألغت حوالي 900 رحلة محلية وأوروبية قصيرة
المدى لشهر يوليو/تموز، بما في ذلك تلك التي تحمل الاسم نفسه والعلامات التجارية الاقتصادية "Eurowings".
وبحسب "بلومبرغ" كانت الرحلات
الملغاة من المقرر إجراؤها أيام الجمعة والسبت والأحد، وتمثل حوالي 5% من حجم الرحلات لعطلة نهاية الأسبوع المعتادة لشركة الطيران.
"صناعة الطيران بأكملها، خاصة في أوروبا، تعاني حاليًا من اختناقات ونقص في الموظفين. وهذا ينطبق على المطارات، وخدمات المناولة الأرضية، ومراقبة الحركة الجوية، وكذلك شركات الطيران".
بيان صادر عن شركة لوفتهانزا الألمانية
وتسارع شركات الطيران الأوروبية لإضافة مقاعد ورحلات جوية مع تزايد الطلب بعد إلغاء قيود السفر بعد عامين من الاضطرابات التي شهدها قطاع الطيران على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.