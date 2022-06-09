https://arabic.sputniknews.com/20220609/مايكروسوفت-تكشف-عن-تحديث-جديد-لنظام-التشغيل-ويندوز11-1063324576.html
مايكروسوفت تكشف عن تحديث جديد لنظام التشغيل "ويندوز 11"
مايكروسوفت تكشف عن تحديث جديد لنظام التشغيل "ويندوز 11"
تستعد شركة "مايكروسوفت" لإصدار تحديث رئيسي لنظام التشغيل "ويندوز11"، سيطلق عليه الاسم الرمزي 22H2. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T09:53+0000
2022-06-09T09:53+0000
2022-06-09T10:23+0000
العالم
مايكروسوفت
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وسيكون التحديث نوعا من العمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت في نهاية عام 2021، عندما تم إصدار "ويندوز11"، حيث استمعت الشركة إلى الانتقادات وحسنت القائمة "ابدأ" وشريط المهام، الأمر الذي بدا محيرا في النافذة الجديدة، فيما ستعود ميزة السحب والإفلات، وتتم إزالتها وفقا لرغبات المستخدمين.ووفقا للموقع الرسمي للشركة، سيعمل نظام التشغيل الجديد "ويندوز11- 22H2"، على تقليل كمية المحتوى في قائمة ابدأ، كما سيكون هناك إيماءات لمس جديدة، إذ تعمل "مايكروسوفت" بنشاط على الترويج لمنصتها للأجهزة ذات الشاشات التي تعمل باللمس.وأخيرا، ستتم إعادة تصميم الواجهة قليلا، على سبيل المثال، ستتم إعادة رسم شريط تمرير مستوى الصوت، والذي لم يتغير منذ "ويندوز8".والتحديث متاح حاليا لأعضاء برنامج "مايكروسوفت إنسايدر"، من المتوقع أن يتم الإصدار الرسمي من "ويندوز11- 22H2" في النصف الثاني من العام، عندما يصبح متاحا لجميع المستخدمين.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/مايكروسوفت-تقلص-نشاطها-في-روسيا-بسبب-العقوبات-المفروضة-من-الغرب-1063269747.html
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العالم, مايكروسوفت
مايكروسوفت تكشف عن تحديث جديد لنظام التشغيل "ويندوز 11"
09:53 GMT 09.06.2022 (تم التحديث: 10:23 GMT 09.06.2022) تابعنا عبر
تستعد شركة "مايكروسوفت" لإصدار تحديث رئيسي لنظام التشغيل "ويندوز11"، سيطلق عليه الاسم الرمزي 22H2.
وسيكون التحديث نوعا من العمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت في نهاية عام 2021، عندما تم إصدار "ويندوز11"، حيث استمعت الشركة إلى الانتقادات وحسنت القائمة "ابدأ" وشريط المهام، الأمر الذي بدا محيرا في النافذة الجديدة، فيما ستعود ميزة السحب والإفلات، وتتم إزالتها وفقا لرغبات المستخدمين.
ووفقا للموقع الرسمي للشركة
، سيعمل نظام التشغيل الجديد "ويندوز11- 22H2"، على تقليل كمية المحتوى في قائمة ابدأ، كما سيكون هناك إيماءات لمس جديدة، إذ تعمل "مايكروسوفت" بنشاط على الترويج لمنصتها للأجهزة ذات الشاشات التي تعمل باللمس.
وأخيرا، ستتم إعادة تصميم الواجهة قليلا، على سبيل المثال، ستتم إعادة رسم شريط تمرير مستوى الصوت، والذي لم يتغير منذ "ويندوز8".
والتحديث متاح حاليا لأعضاء برنامج "مايكروسوفت إنسايدر"، من المتوقع أن يتم الإصدار الرسمي من "ويندوز11- 22H2" في النصف الثاني من العام، عندما يصبح متاحا لجميع المستخدمين.