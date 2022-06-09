https://arabic.sputniknews.com/20220609/ميزة-جديدة-من-خرائط-غوغل-توصلك-إلى-الأماكن-ذات-الهواء-النقي-1063352460.html
ميزة جديدة من "خرائط غوغل" توصلك إلى الأماكن ذات الهواء النقي
ميزة جديدة من "خرائط غوغل" توصلك إلى الأماكن ذات الهواء النقي
طرح تطبيق "خرائط غوغل" الأمريكي ميزة جديدة تدل مستخدميه على الأماكن التي تحتوي على هواء نقي. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T16:55+0000
2022-06-09T16:55+0000
2022-06-09T16:55+0000
شركة غوغل
مجتمع
منوعات
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وتكون الميزة الجديدة مفيدة عند التخطيط لرحلة قادمة، أو ركوب الدراجة في أنسب الأوقات، أو التخطيط للهروب من الضباب الدخاني والدخان، وفقا لموقع "ذا فيرج".ويعرض "خرائط غوغل" مؤشر جودة الهواء مباشرة عبر شبكته، وذلك بالاستعانة ببيانات حكومية يتم جمعها من وكالات، مثل "وكالة حماية البيئة" (EPA) في أمريكا لإظهار مدى صحة الهواء بشكل عام.كما يعتمد التطبيق في معلوماته المقدمة إلى مستخدميه من البيانات التي يتم جمعها من شبكة مستشعرات "PurpleAir"، للإبلاغ عن الظروف المحلية الشديدة على مستوى الشارع.وتقيس مستشعرات "PurpleAir" منخفضة التكلفة نسبيا، الجسيمات باستخدام عدادات جسيمات الليزر، وذلك بتسليط الليزر عبر الهواء لتظهر الجسيمات به، ويلتقط الكاشف تلك الانعكاسات.ويوفر النقر فوق قراءات مؤشر جودة الهواء في "خرائط غوغل" مزيدا من المعلومات حول التأثير الصحي لجودة الهواء في منطقة ما، ووقت ومصدر القراءة الأخيرة، وروابط لمعرفة المزيد.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غوغل, مجتمع, منوعات
ميزة جديدة من "خرائط غوغل" توصلك إلى الأماكن ذات الهواء النقي
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طرح تطبيق "خرائط غوغل" الأمريكي ميزة جديدة تدل مستخدميه على الأماكن التي تحتوي على هواء نقي.
وتكون الميزة الجديدة مفيدة عند التخطيط لرحلة قادمة، أو ركوب الدراجة في أنسب الأوقات، أو التخطيط للهروب من الضباب الدخاني والدخان، وفقا لموقع "ذا فيرج"
.
ويعرض "خرائط غوغل" مؤشر جودة الهواء مباشرة عبر شبكته، وذلك بالاستعانة ببيانات حكومية يتم جمعها من وكالات، مثل "وكالة حماية البيئة" (EPA) في أمريكا لإظهار مدى صحة الهواء بشكل عام.
كما يعتمد التطبيق في معلوماته المقدمة إلى مستخدميه من البيانات التي يتم جمعها من شبكة مستشعرات "PurpleAir"، للإبلاغ عن الظروف المحلية الشديدة على مستوى الشارع.
وتقيس مستشعرات "PurpleAir" منخفضة التكلفة نسبيا، الجسيمات باستخدام عدادات جسيمات الليزر، وذلك بتسليط الليزر عبر الهواء لتظهر الجسيمات به، ويلتقط الكاشف تلك الانعكاسات.
ويوفر النقر فوق قراءات مؤشر جودة الهواء في "خرائط غوغل" مزيدا من المعلومات حول التأثير الصحي لجودة الهواء في منطقة ما، ووقت ومصدر القراءة الأخيرة، وروابط لمعرفة المزيد.