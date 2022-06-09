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واشنطن تهدد برد "حاسم" على أي تجارب نووية لكوريا الشمالية
واشنطن تهدد برد "حاسم" على أي تجارب نووية لكوريا الشمالية
حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان كوريا الشمالية من إجراء أي تجارب نووية، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم. 09.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-09T01:53+0000
2022-06-09T01:53+0000
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض: "نراقب عن كثب احتمال إجراء تجربة نووية. وسنرد عليها بشكل حاسم".وحاولت الولايات المتحدة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية عن طريق مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا والصين حالت دون تمرير مشروع القرار.وأجرت كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة الماضية تجارب صاروخية عدة شملت إطلاق أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات.وكانت آخر تجارب كوريا الشمالية في 5 يونيو الجاري عندما أطلقت ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تهدد برد "حاسم" على أي تجارب نووية لكوريا الشمالية

01:53 GMT 09.06.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSمركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان كوريا الشمالية من إجراء أي تجارب نووية، مشيرا إلى ان الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم.
واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض: "نراقب عن كثب احتمال إجراء تجربة نووية. وسنرد عليها بشكل حاسم".
وحاولت الولايات المتحدة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية عن طريق مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا والصين حالت دون تمرير مشروع القرار.
وأجرت كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة الماضية تجارب صاروخية عدة شملت إطلاق أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات.
وكانت آخر تجارب كوريا الشمالية في 5 يونيو الجاري عندما أطلقت ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.
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