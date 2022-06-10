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https://arabic.sputniknews.com/20220610/إنقاذ-فهد-سقط-في-بئر-بالهند-فيديو-1063380731.html
إنقاذ فهد سقط في بئر بالهند... فيديو
إنقاذ فهد سقط في بئر بالهند... فيديو
تداولت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ فهد سقط في بئر، جاء ذلك بعد عدة محاولات من رجال الحماية المدنية. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:55+0000
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أنقذت إدارة الحماية المدنية في ولاية أوديشا الهندية فهدا سقط في بئر بمنطقة سامبالبور، حيث استخدم رجال الإنقاذ سلما خشبيا لمساعدة الفهد على الخروج.في البداية حاول المنقذون إنجاز مهمة إخراج الفهد من خلال إنزال الحبال إلى البئر لكنهم وجدوا صعوبة في إخراجه بهذه الطريقة، لتنجح مهمة إخراجه بواسطة السلم الخشبي، حيث اندفع الفهد فوق السلم إلى خارج البئر ومن ثم عاد إلى حياته الطبيعية في الأدغال.
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إنقاذ فهد سقط في بئر بالهند... فيديو

09:55 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 10:01 GMT 10.06.2022)
CC0 / pixabay / شاهد ماذا فعل فهد بأنثى نائمة
شاهد ماذا فعل فهد بأنثى نائمة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
CC0 / pixabay /
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تداولت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو يوثق عملية إنقاذ فهد سقط في بئر، جاء ذلك بعد عدة محاولات من رجال الحماية المدنية.
أنقذت إدارة الحماية المدنية في ولاية أوديشا الهندية فهدا سقط في بئر بمنطقة سامبالبور، حيث استخدم رجال الإنقاذ سلما خشبيا لمساعدة الفهد على الخروج.
في البداية حاول المنقذون إنجاز مهمة إخراج الفهد من خلال إنزال الحبال إلى البئر لكنهم وجدوا صعوبة في إخراجه بهذه الطريقة، لتنجح مهمة إخراجه بواسطة السلم الخشبي، حيث اندفع الفهد فوق السلم إلى خارج البئر ومن ثم عاد إلى حياته الطبيعية في الأدغال.
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