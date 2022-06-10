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الجيش اللبناني يضبط عملية لسرقة النفط القادم من العراق
الجيش اللبناني يضبط عملية لسرقة النفط القادم من العراق
تمكن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، من ضبط آليات وخزانات تستخدمها عصابة تمتهن سرقة النفط الخام من أنبوب العراق - لبنان، في منطقة البداوي، شمالي البلاد. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T16:05+0000
2022-06-10T16:05+0000
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وقال الجيش في بيان، إنه "بتاريخ اليوم 10 يوليو الحالي، "ضبطت دورية من الجيش أربع فانات وبيك أب عدد إثنين وعدد من الخزانات الحديدية والبلاستيكية وبراميل حديدية جميعها عائدة للمدعو (ش.ز) الملقب بـ"الخريط" من منطقة السقي – طرابلس تستخدم في عمليات سرقة للنفط الخام من أنبوب العراق - لبنان في منطقة البداوي". وفقا "السومرية نيوز".وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20200725/ضبط-موقع-لبيع-وتهريب-النفط-ومشتقاتة-وسط-العراق-1046097945.html
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العالم العربي, العراق, لبنان

الجيش اللبناني يضبط عملية لسرقة النفط القادم من العراق

16:05 GMT 10.06.2022
© Sputnikصور أرشيفية - الجيش اللبناني، 2017
صور أرشيفية - الجيش اللبناني، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik
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تمكن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، من ضبط آليات وخزانات تستخدمها عصابة تمتهن سرقة النفط الخام من أنبوب العراق - لبنان، في منطقة البداوي، شمالي البلاد.
وقال الجيش في بيان، إنه "بتاريخ اليوم 10 يوليو الحالي، "ضبطت دورية من الجيش أربع فانات وبيك أب عدد إثنين وعدد من الخزانات الحديدية والبلاستيكية وبراميل حديدية جميعها عائدة للمدعو (ش.ز) الملقب بـ"الخريط" من منطقة السقي – طرابلس تستخدم في عمليات سرقة للنفط الخام من أنبوب العراق - لبنان في منطقة البداوي". وفقا "السومرية نيوز".
وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.
حقل نفطي في إحدى مدن العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2020
ضبط موقع لبيع وتهريب النفط ومشتقاتة وسط العراق
25 يوليو 2020, 10:26 GMT
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