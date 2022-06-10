https://arabic.sputniknews.com/20220610/السعودية-تستحوذ-على-8-من-حصة-شركة-ألعاب-سويدية-كبرى-1063399723.html
السعودية تستحوذ على 8% من حصة شركة ألعاب سويدية كبرى
السعودية تستحوذ على 8% من حصة شركة ألعاب سويدية كبرى
استحوذت الشركة السعودية "سافي" للألعاب الإلكترونية (Savvy Gaming)، على 8.1% من مجموعة "Embracer" السويدية مقابل 1 مليار دولار أمريكي. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T14:19+0000
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2022-06-10T14:19+0000
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وبحسب وكالة الأنباء العربية البرازيلية "anba"، استحوذت الشركة السعودية على ما يقرب من 100 مليون سهم في شركة الألعاب السويدية، مقابل 1.05 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.1% من الأسهم، وبذلك تصبح الشركة السعودية ثاني أكبر مساهم في الشركة السويدية.وتنتمي شركة "سافي" إلى صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية، وقد تم تأسيسها لتطوير صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في البلاد. وستساعد المساهمة السعودية في الشركة السويدية على إنشاء مركز إقليمي في المملكة العربية السعودية وتمهيد الطريق للاستثمار في المنطقة، حيث تضمن الحصة المكتسبة مكانة كبيرة في صنع القرار في الشركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/عيد-ميلاد-جوني-ديب-الـ-59-يقابل-بالكثير-من-الحب-1063395788.html
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العالم, السعودية, السويد, العالم العربي
السعودية تستحوذ على 8% من حصة شركة ألعاب سويدية كبرى
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استحوذت الشركة السعودية "سافي" للألعاب الإلكترونية (Savvy Gaming)، على 8.1% من مجموعة "Embracer" السويدية مقابل 1 مليار دولار أمريكي.
وبحسب وكالة الأنباء العربية البرازيلية "anba
"، استحوذت الشركة السعودية على ما يقرب من 100 مليون سهم في شركة الألعاب السويدية، مقابل 1.05 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.1% من الأسهم، وبذلك تصبح الشركة السعودية ثاني أكبر مساهم في الشركة السويدية.
وتنتمي شركة "سافي" إلى صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية، وقد تم تأسيسها لتطوير صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في البلاد.
وستساعد المساهمة السعودية في الشركة السويدية على إنشاء مركز إقليمي في المملكة العربية السعودية وتمهيد الطريق للاستثمار في المنطقة، حيث تضمن الحصة المكتسبة مكانة كبيرة في صنع القرار في الشركة.