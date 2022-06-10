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عيد ميلاد جوني ديب الـ 59 يقابل بالكثير من الحب
عيد ميلاد جوني ديب الـ 59 يقابل بالكثير من الحب
قوبل عيد ميلاد الممثل الأمريكي جوني ديب بالكثير من الحب، حيث انتشر وسم "عيد ميلاد جوني ديب" بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، مع وجود عدد لا يحصى من... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:28+0000
2022-06-10T13:28+0000
العالم
جوني ديب
عيد ميلاد
آمبر هيرد
انتصار
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وغني عن القول أن عيد ميلاده هذا والذي يكمل فيه ديب عامه الـ 59، يعد أفضل ما حصل عليه "محبوب هوليوود" منذ وقت طويل، فبعد سنوات من الجدل العلني مع زوجته السابقة أمبر هيرد، تمت تبرئة ديب حين حكمت هيئة المحلفين لصالحه ووجدت مزاعم هيرد "كاذبة وتشهيرية".ويبدو أن ديب يحظى بدعم جماهيري أكثر من أي وقت مضى بعد إصدار الحكم، الأمر الذي زاد من شعبيته بشكل كبير ليس فقط على مستوى هوليوود بل على مستوى العالم أيضا، وهذا ما يفسر العدد الهائل من الأمنيات التي تلقاها جوني ديب من محبيه في عيد ميلاده عبر شبكة الإنترنت.ووفقا لموقع "marca"، وصل تريند "HappyBirthdayJohnnyDepp#" إلى منصة "توتير"، حيث تصل الرسائل الجديدة كل دقيقة مهنئة "حرباء السينما" العالمية الذي استعاد حياته بعد نصر محقق ضد مزاعم طليقته هيرد.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/ظهور-محامية-جوني-ديب-مع-حبيبها-يخيب-آمال-محبي-نجم-هوليود-1063079749.html
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العالم, جوني ديب, عيد ميلاد, آمبر هيرد, انتصار

عيد ميلاد جوني ديب الـ 59 يقابل بالكثير من الحب

13:28 GMT 10.06.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer/Getty Images ممثل الهوليوود الأمريكي جوني ديب، يرسبل قبلة للجماهير من أنصاره أثناء مغادرته محكمة مقاطعة فيرفاكس في فيرفاكس، فيرجينيا، في 27 مايو 2022
ممثل الهوليوود الأمريكي جوني ديب، يرسبل قبلة للجماهير من أنصاره أثناء مغادرته محكمة مقاطعة فيرفاكس في فيرفاكس، فيرجينيا، في 27 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / Drew Angerer/Getty Images
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قوبل عيد ميلاد الممثل الأمريكي جوني ديب بالكثير من الحب، حيث انتشر وسم "عيد ميلاد جوني ديب" بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، مع وجود عدد لا يحصى من أمنيات عيد الميلاد القادمة من جميع أنحاء العالم.
وغني عن القول أن عيد ميلاده هذا والذي يكمل فيه ديب عامه الـ 59، يعد أفضل ما حصل عليه "محبوب هوليوود" منذ وقت طويل، فبعد سنوات من الجدل العلني مع زوجته السابقة أمبر هيرد، تمت تبرئة ديب حين حكمت هيئة المحلفين لصالحه ووجدت مزاعم هيرد "كاذبة وتشهيرية".
ويبدو أن ديب يحظى بدعم جماهيري أكثر من أي وقت مضى بعد إصدار الحكم، الأمر الذي زاد من شعبيته بشكل كبير ليس فقط على مستوى هوليوود بل على مستوى العالم أيضا، وهذا ما يفسر العدد الهائل من الأمنيات التي تلقاها جوني ديب من محبيه في عيد ميلاده عبر شبكة الإنترنت.
محاكمة جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، دعوى تشهير، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
ظهور محامية جوني ديب مع حبيبها يخيب آمال محبي نجم هوليود
4 يونيو, 13:34 GMT
ووفقا لموقع "marca"، وصل تريند "HappyBirthdayJohnnyDepp#" إلى منصة "توتير"، حيث تصل الرسائل الجديدة كل دقيقة مهنئة "حرباء السينما" العالمية الذي استعاد حياته بعد نصر محقق ضد مزاعم طليقته هيرد.
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