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https://arabic.sputniknews.com/20220610/الصين-تحذر-من-استخدام-المسألة-الأوكرانية-كذريعة-للإضرار-بمصالحها-بكين-سترد-1063397258.html
الصين تحذر من استخدام المسألة الأوكرانية كذريعة للإضرار بمصالحها.. "بكين سترد"
الصين تحذر من استخدام المسألة الأوكرانية كذريعة للإضرار بمصالحها.. "بكين سترد"
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الجمعة، أن بكين اتخذت موقفا موضوعيا بشأن المسألة الأوكرانية، وسترد بحزم إذا أراد أحد ما استغلال هذه... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:38+0000
2022-06-10T13:38+0000
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بكين - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "تسايليان" عن وو تشيان، قوله : "خلال المحادثات، (بين وزير الدفاع الصيني ونظيره الأميركي) ذكر الجانب الصيني، أن بكين تلتزم دائما بموقف موضوعي وعادل بشأن المسألة الأوكرانية، كما أنها بذلت جهودا نشطة لتحقيق السلام وتقدم المفاوضات".وشدد على أن "الصين، كدولة مسؤولة، ستواصل لعب دور بناء، ومع ذلك، إذا أراد أحد ما استخدام المسألة الأوكرانية كذريعة للإضرار بحقوق ومصالح الصين، فإن بكين ستتخذ بالتأكيد إجراءات مضادة حازمة".هذا وكان قد عُقد، اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر الأمن الدولي "حوار شانغريلا" في سنغافورة، لقاء ثنائي بين وزير الدفاع الصيني وي فنغي ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن. وعقب المحادثات، قدّم وو تسيان، إحاطة للصحفيين، الذين يغطون الحدث. ويذكر، أن "حوار شانغريلا" هو أكبر مؤتمر سنوي للأمن في آسيا ويعقد سنويا في سنغافورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/الدفاع-الصينية-للبنتاغون-أي-محاولة-لاستخدام-تايوان-كأداة-للتحكم-بالصين-محكومة-بالفشل--1063385703.html
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العالم, الصين, أخبار أوكرانيا

الصين تحذر من استخدام المسألة الأوكرانية كذريعة للإضرار بمصالحها.. "بكين سترد"

13:38 GMT 10.06.2022
© Depositphotos / Bonandbon ناطحات سحاب للمركز التجاري "سيتيك تاور" (CITIC Tower) في بكين، الصين
ناطحات سحاب للمركز التجاري سيتيك تاور (CITIC Tower) في بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Depositphotos / Bonandbon
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الجمعة، أن بكين اتخذت موقفا موضوعيا بشأن المسألة الأوكرانية، وسترد بحزم إذا أراد أحد ما استغلال هذه المسألة كذريعة للإضرار بمصالح الصين.
بكين - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "تسايليان" عن وو تشيان، قوله : "خلال المحادثات، (بين وزير الدفاع الصيني ونظيره الأميركي) ذكر الجانب الصيني، أن بكين تلتزم دائما بموقف موضوعي وعادل بشأن المسألة الأوكرانية، كما أنها بذلت جهودا نشطة لتحقيق السلام وتقدم المفاوضات".

وشدد على أن "الصين، كدولة مسؤولة، ستواصل لعب دور بناء، ومع ذلك، إذا أراد أحد ما استخدام المسألة الأوكرانية كذريعة للإضرار بحقوق ومصالح الصين، فإن بكين ستتخذ بالتأكيد إجراءات مضادة حازمة".
وزارة الدفاع الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
الدفاع الصينية للبنتاغون: أي محاولة لاستخدام تايوان كأداة للتحكم بالصين محكومة بالفشل
11:16 GMT
هذا وكان قد عُقد، اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر الأمن الدولي "حوار شانغريلا" في سنغافورة، لقاء ثنائي بين وزير الدفاع الصيني وي فنغي ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.
وعقب المحادثات، قدّم وو تسيان، إحاطة للصحفيين، الذين يغطون الحدث. ويذكر، أن "حوار شانغريلا" هو أكبر مؤتمر سنوي للأمن في آسيا ويعقد سنويا في سنغافورة.
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