https://arabic.sputniknews.com/20220610/الصين-تحذر-من-استخدام-المسألة-الأوكرانية-كذريعة-للإضرار-بمصالحها-بكين-سترد-1063397258.html
الصين تحذر من استخدام المسألة الأوكرانية كذريعة للإضرار بمصالحها.. "بكين سترد"
الصين تحذر من استخدام المسألة الأوكرانية كذريعة للإضرار بمصالحها.. "بكين سترد"
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الجمعة، أن بكين اتخذت موقفا موضوعيا بشأن المسألة الأوكرانية، وسترد بحزم إذا أراد أحد ما استغلال هذه... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:38+0000
2022-06-10T13:38+0000
2022-06-10T13:38+0000
العالم
الصين
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1049064482_0:71:2000:1196_1920x0_80_0_0_04ce880014c9c131423d98932e3b990c.jpg
بكين - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "تسايليان" عن وو تشيان، قوله : "خلال المحادثات، (بين وزير الدفاع الصيني ونظيره الأميركي) ذكر الجانب الصيني، أن بكين تلتزم دائما بموقف موضوعي وعادل بشأن المسألة الأوكرانية، كما أنها بذلت جهودا نشطة لتحقيق السلام وتقدم المفاوضات".وشدد على أن "الصين، كدولة مسؤولة، ستواصل لعب دور بناء، ومع ذلك، إذا أراد أحد ما استخدام المسألة الأوكرانية كذريعة للإضرار بحقوق ومصالح الصين، فإن بكين ستتخذ بالتأكيد إجراءات مضادة حازمة".هذا وكان قد عُقد، اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر الأمن الدولي "حوار شانغريلا" في سنغافورة، لقاء ثنائي بين وزير الدفاع الصيني وي فنغي ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن. وعقب المحادثات، قدّم وو تسيان، إحاطة للصحفيين، الذين يغطون الحدث. ويذكر، أن "حوار شانغريلا" هو أكبر مؤتمر سنوي للأمن في آسيا ويعقد سنويا في سنغافورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/الدفاع-الصينية-للبنتاغون-أي-محاولة-لاستخدام-تايوان-كأداة-للتحكم-بالصين-محكومة-بالفشل--1063385703.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1049064482_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_5954d5e56b95d5742650d7fc14fc1ece.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, أخبار أوكرانيا
الصين تحذر من استخدام المسألة الأوكرانية كذريعة للإضرار بمصالحها.. "بكين سترد"
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الجمعة، أن بكين اتخذت موقفا موضوعيا بشأن المسألة الأوكرانية، وسترد بحزم إذا أراد أحد ما استغلال هذه المسألة كذريعة للإضرار بمصالح الصين.
بكين - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "تسايليان" عن وو تشيان، قوله : "خلال المحادثات، (بين وزير الدفاع الصيني ونظيره الأميركي) ذكر الجانب الصيني، أن بكين تلتزم دائما بموقف موضوعي وعادل بشأن المسألة الأوكرانية، كما أنها بذلت جهودا نشطة لتحقيق السلام وتقدم المفاوضات".
وشدد على أن "الصين، كدولة مسؤولة، ستواصل لعب دور بناء، ومع ذلك، إذا أراد أحد ما استخدام المسألة الأوكرانية كذريعة للإضرار بحقوق ومصالح الصين، فإن بكين ستتخذ بالتأكيد إجراءات مضادة حازمة".
هذا وكان قد عُقد، اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر الأمن الدولي "حوار شانغريلا" في سنغافورة، لقاء ثنائي بين وزير الدفاع الصيني وي فنغي ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.
وعقب المحادثات، قدّم وو تسيان، إحاطة للصحفيين، الذين يغطون الحدث. ويذكر، أن "حوار شانغريلا" هو أكبر مؤتمر سنوي للأمن في آسيا ويعقد سنويا في سنغافورة.