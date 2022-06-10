https://arabic.sputniknews.com/20220610/الصين-لن-نتردد-في-بدء-الحرب-حال-إعلان-تايوان-استقلالها-1063402074.html

الصين: لن نتردد في بدء الحرب حال إعلان تايوان استقلالها

الصين: لن نتردد في بدء الحرب حال إعلان تايوان استقلالها

حذر وزير الدفاع الصيني وي فنغي، اليوم الجمعة، من أن بلاده "لن تتردد في بدء حرب" إذا أعلنت تايوان استقلالها، في ظل أحدث نزاع بين القوى العظمى على الجزيرة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T15:29+0000

2022-06-10T15:29+0000

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وقالت "فرانس برس": إن التحذير الذي أطلقه وزير الدفاع يتزامن مع عقده أول اجتماع مباشر له مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على هامش مؤتمر شانغريلا للأمن الدولي في سنغافورة.وتنظر بكين إلى تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي على أنها أراض تابعة لها، حيث تعهدت بالاستيلاء على الجزيرة يوما ما بالقوة إذا لزم الأمر، وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن هذه القضية في الأشهر الأخيرة.في السياق ذاته، نقل المتحدث باسم وزارة الدفاع وو تشيان عن الوزير قوله خلال الاجتماع، إن الوزير حذر أوستن من أنه "إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، فلن يتردد الجيش الصيني في بدء حرب مهما كان الثمن".وفي وقت سابق، قال وي فنغي، لنظيره الأمريكي لويد أوستن أن أي محاولة لاستخدام تايوان كأداة للتحكم بالصين محكومة بالفشل.وأضاف فنغي، "يجب على الولايات المتحدة أن تكون عقلانية فيما يتعلق بالصين ونموها، ولا يجب أن تهاجم الصين أو تشوه سمعتها أو احتوائها أو تضغط عليها، كما أنه ليس عليها أن تتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتضر بمصالحها، بهذه الطريقة فقط يمكن تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والصين".وخلص فنغي، إلى أن "العلاقات المستقرة بين القوات المسلحة مهمة للغاية لتنمية العلاقات الثنائية بين الدولتين وعلى جيشي البلدين تجنب النزاعات والمواجهة".

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