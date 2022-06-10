https://arabic.sputniknews.com/20220610/المقداد-يسعى-الصهاينة-لزعزعة-السلام-والاستقرار-في-المنطقة-للتستر-على-أوضاعهم-غير-المستقرة-1063410942.html

المقداد: يسعى الصهاينة لزعزعة السلام والاستقرار في المنطقة للتستر على أوضاعهم غير المستقرة

المقداد: يسعى الصهاينة لزعزعة السلام والاستقرار في المنطقة للتستر على أوضاعهم غير المستقرة

صرح وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الجمعة، بأن "الصهاينة" يسعون، عبر اعتداءاتهم المتكررة على بلاده، إلى زعزعة استقرار المنطقة، للتستر على أوضاعهم... 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T19:35+0000

2022-06-10T19:35+0000

2022-06-10T19:35+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/11/1047540493_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dc88bdd6443d32ee470bdd688a26a2ca.jpg

طهران - سبوتنيك. وقال المقداد، خلال حديثه الهاتفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: "يسعى الصهاينة إلى زعزعة السلام والاستقرار في المنطقة لإخفاء أوضاعهم غير المستقرة والهشة".وأضاف وزير الخارجية السوري، بأن "الهجمات الإسرائيلية تهدف إلى تعزيز الجماعات الإرهابية المتبقية، بما في ذلك "داعش" و"جبهة النصرة" (منظمتان إرهابيتان محظورتان في روسيا ودول عديدة) في سوريا، ولن تصل إلى أي نتيجة"، مشددا على "أن مثل هذه الاعتداءات ستزيد من إصرار الشعب السوري وحكومته في مواجهة الاحتلال والإرهاب".قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، إن موسكو تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي وتطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذا الفعل الوحشي.وأشارت الخارجية الروسية إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شن في 10 يونيو / حزيران غارة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن مطار دمشق الدولي كان هدفا للهجوم.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "وفي هذا الصدد، علينا أن نؤكد مرة أخرى أن القصف الإسرائيلي المستمر على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي أمر غير مقبول على الإطلاق. ندين بشدة الهجوم الاستفزازي الذي ارتكبته إسرائيل على أهم هدف للبنية التحتية المدنية السورية".وأكد البيان على أن "مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي. نطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الوحشية".

https://arabic.sputniknews.com/20220610/روسيا-تدين-بشدة-الهجمات-الإسرائيلية-على-مطار-دمشق-الدولي-1063403313.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم