https://arabic.sputniknews.com/20220610/الولايات-المتحدة-تصدر-ترخيصا-للسماح-بالمعاملات-المتعلقة-بجائحة-كورونا-مع-سوريا-وفنزويلا-وإيران-1063401313.html
الولايات المتحدة تصدر ترخيصا للسماح بالمعاملات المتعلقة بجائحة كورونا مع سوريا وفنزويلا وإيران
الولايات المتحدة تصدر ترخيصا للسماح بالمعاملات المتعلقة بجائحة كورونا مع سوريا وفنزويلا وإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إصدار ترخيص للسماح بالمعاملات المتعلقة بجائحة كورونا في دول خاضعة للعقوبات الأمريكية كسوريا وفنزويلا وإيران. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T15:05+0000
2022-06-10T15:05+0000
2022-06-10T15:05+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة: "يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) الرخصة العامة السورية 21A، والرخصة الفنزويلية العامة 39A، والرخصة الإيرانية العامة N-1، التصريح بأنشطة معينة للاستجابة لمرض فيروس كورونا 2019".وأضافت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سينشر أيضا عددا من الأسئلة المتكررة المحدثة.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/بكين-ترفع-قيود-مكافحة-كورونا-بشكل-تدريجي-هذا-الأسبوع-1063110919.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا
الولايات المتحدة تصدر ترخيصا للسماح بالمعاملات المتعلقة بجائحة كورونا مع سوريا وفنزويلا وإيران
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إصدار ترخيص للسماح بالمعاملات المتعلقة بجائحة كورونا في دول خاضعة للعقوبات الأمريكية كسوريا وفنزويلا وإيران.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة: "يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) الرخصة العامة السورية 21A، والرخصة الفنزويلية العامة 39A، والرخصة الإيرانية العامة N-1، التصريح بأنشطة معينة للاستجابة لمرض فيروس كورونا 2019".
وأضافت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سينشر أيضا عددا من الأسئلة المتكررة المحدثة.