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الولايات المتحدة تصدر ترخيصا للسماح بالمعاملات المتعلقة بجائحة كورونا مع سوريا وفنزويلا وإيران
الولايات المتحدة تصدر ترخيصا للسماح بالمعاملات المتعلقة بجائحة كورونا مع سوريا وفنزويلا وإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إصدار ترخيص للسماح بالمعاملات المتعلقة بجائحة كورونا في دول خاضعة للعقوبات الأمريكية كسوريا وفنزويلا وإيران. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة: "يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) الرخصة العامة السورية 21A، والرخصة الفنزويلية العامة 39A، والرخصة الإيرانية العامة N-1، التصريح بأنشطة معينة للاستجابة لمرض فيروس كورونا 2019".وأضافت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سينشر أيضا عددا من الأسئلة المتكررة المحدثة.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا

الولايات المتحدة تصدر ترخيصا للسماح بالمعاملات المتعلقة بجائحة كورونا مع سوريا وفنزويلا وإيران

15:05 GMT 10.06.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إصدار ترخيص للسماح بالمعاملات المتعلقة بجائحة كورونا في دول خاضعة للعقوبات الأمريكية كسوريا وفنزويلا وإيران.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة: "يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) الرخصة العامة السورية 21A، والرخصة الفنزويلية العامة 39A، والرخصة الإيرانية العامة N-1، التصريح بأنشطة معينة للاستجابة لمرض فيروس كورونا 2019".
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وأضافت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سينشر أيضا عددا من الأسئلة المتكررة المحدثة.
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