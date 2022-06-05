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بكين ترفع قيود مكافحة كورونا بشكل تدريجي هذا الأسبوع
بكين ترفع قيود مكافحة كورونا بشكل تدريجي هذا الأسبوع
أعلن مسؤولون في بكين، اليوم الأحد، أن العاصمة الصينية سترفع قيود مكافحة فيروس كورونا بشكل تدريجي هذا الأسبوع. 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T09:30+0000
2022-06-05T09:30+0000
فيروس كورونا
الصين
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وبعد تخفيف القيود بعض الشيء خلال الأيام الأخيرة، أعلنت العاصمة الصينية التي سجلت 19 إصابة يوم الأحد، أن السكان سيشرعون في العودة إلى العمل اعتبارا من يوم الاثنين، وأن المدارس ستعيد فتح أبوابها بداية من 13 يونيو/ حزيران.وتلتزم الصين باستراتيجية "صفر كوفيد" التي تشمل فرض إغلاقات صارمة وعمليات فحص جماعي وفترات حجر للقضاء على البؤر عند ظهورها، بحسب "فرانس برس".كانت هذه الاستراتيجية تعني أيضا فرض قيود على الحركة في المدن الكبرى بما في ذلك شنغهاي وبكين، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، وشهدت إصابة نحو 2000 شخص مع ظهور طفرة جديدة من كوفيد 19 في أبريل/ نيسان.وذكرت حكومة المدينة، في بيان، أنه اعتبارا من يوم الاثنين سيكون بمقدور المطاعم فتح أبوابها أمام العملاء مرة أخرى في حال كانت نتائج الاختبارات سلبية في الأيام الثلاثة السابقة، وستعمل وسائل النقل العام بشكل طبيعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/تراجع-الصادرات-الصينية-بسبب-إغلاق-المدن-الصناعية-لمواجهة-كورونا-1062010570.html
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فيروس كورونا, الصين

بكين ترفع قيود مكافحة كورونا بشكل تدريجي هذا الأسبوع

09:30 GMT 05.06.2022
© REUTERS / Aly Song مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
© REUTERS / Aly Song
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أعلن مسؤولون في بكين، اليوم الأحد، أن العاصمة الصينية سترفع قيود مكافحة فيروس كورونا بشكل تدريجي هذا الأسبوع.
وبعد تخفيف القيود بعض الشيء خلال الأيام الأخيرة، أعلنت العاصمة الصينية التي سجلت 19 إصابة يوم الأحد، أن السكان سيشرعون في العودة إلى العمل اعتبارا من يوم الاثنين، وأن المدارس ستعيد فتح أبوابها بداية من 13 يونيو/ حزيران.
شنغهاي الصين كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
تراجع الصادرات الصينية بسبب إغلاق المدن الصناعية لمواجهة كورونا
9 مايو, 07:56 GMT
وتلتزم الصين باستراتيجية "صفر كوفيد" التي تشمل فرض إغلاقات صارمة وعمليات فحص جماعي وفترات حجر للقضاء على البؤر عند ظهورها، بحسب "فرانس برس".
كانت هذه الاستراتيجية تعني أيضا فرض قيود على الحركة في المدن الكبرى بما في ذلك شنغهاي وبكين، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، وشهدت إصابة نحو 2000 شخص مع ظهور طفرة جديدة من كوفيد 19 في أبريل/ نيسان.
وذكرت حكومة المدينة، في بيان، أنه اعتبارا من يوم الاثنين سيكون بمقدور المطاعم فتح أبوابها أمام العملاء مرة أخرى في حال كانت نتائج الاختبارات سلبية في الأيام الثلاثة السابقة، وستعمل وسائل النقل العام بشكل طبيعي.
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