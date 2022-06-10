https://arabic.sputniknews.com/20220610/بايدن-الهجوم-على-مبنى-الكابيتول-كان-من-أحلك-الفصول-في-تاريخ-الأمة-1063409614.html

بايدن: الهجوم على مبنى الكابيتول كان من أحلك الفصول في تاريخ الأمة

بايدن: الهجوم على مبنى الكابيتول كان من أحلك الفصول في تاريخ الأمة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، كان من أحلك الفصول في تاريخ الأمة الأمريكية، مشيرا إلى أن نفس القوى... 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T19:10+0000

2022-06-10T19:10+0000

2022-06-10T19:10+0000

اقتحام الكونغرس

جو بايدن

دونالد ترامب

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي ميناء لوس أنجلوس، على ما نقلت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.في وقت سابق افتتحت لجنة تحقيق من أعضاء الكونغرس أول جلسة استماع علنية لها في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.وقال بايدن: "كان التمرد في 6 يناير من أحلك الفصول في تاريخ أمتنا - هجوم وحشي على ديمقراطيتنا، وهجوم وحشي على تطبيق القانون، فقد خلاله البعض حياتهم".وأضاف: "من المهم أن يفهم الشعب الأمريكي حقيقة ما حدث هناك وأن يتلقى تقارير كاملة عن المناقشات"، معتبرا أن "نفس القوى التي أدت إلى السادس من يناير لا تزال نشطة حتى اليوم"، دون مزيد من التوضيح.خلال أعمال الشغب، التي اندلعت في 6 يناير من العام الماضي التي سعت لتعطيل عملية التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، التي رفضها الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره، قُتل ضابط شرطة ومتظاهر، وتضرر مبنى الكابيتول.

https://arabic.sputniknews.com/20220610/لجنة-التحقيق-في-اقتحام-الكونغرس-ترامب-نسق-خطة-من-7-أجزاء-لإلغاء-انتخابات-عام-2020-1063365837.html

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اقتحام الكونغرس, جو بايدن, دونالد ترامب