بريطانيا مستعدة لاستخدام أي قنوات دبلوماسية لإطلاق سراح الأسرى المرتزقة في دونيتسك
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
أكد روبن ووكر، نائب وزير الدفاع في المملكة المتحدة، أن حكومة المملكة المتحدة ستستخدم جميع القنوات الدبلوماسية الممكنة لحل الوضع المرتزقين البريطانيين شون بينر وأيدن أسلين المدانين في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال ووكر: "لقد أوضحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أننا سنقدم أي مساعدة ممكنة لهم ولأقاربهم. نعتقد أنه ينبغي معاملتهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقية جنيف".
"This is an illegal court in a sham government."@WalkerWorcester says two Britons sentenced to death by a Russian-backed court after fighting in Ukraine must be treated as prisoners of war under the Geneva Convention.— Sky News (@SkyNews) June 10, 2022
Latest: https://t.co/05SlHqVhuo
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/aSKAOhqiPH
وأضاف: "لا توجد أسباب لمحاكمتهم. هذه محكمة غير شرعية أنشأتها حكومة مزيفة، نحن لا نعترف بسلطتها. سنواصل استخدام جميع القنوات الدبلوماسية للإشارة إلى وضعهم كأسرى حرب وتحقيق المعاملة المناسبة لهم".
في الوقت نفسه، لم يكشف ووكر عن معلومات حول الاتصالات المحتملة لتروس أو نوابها مع السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، وأضاف: "أدان وزير الخارجية بوضوح نهج جمهورية دونيتسك تجاه بينر وأسلين. نحن نستخدم أي طرق متاحة".
كما أدانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على حسابها على تويتر عقوبة الإعدام المفروضة على المرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك الشعبية.
I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.— Liz Truss (@trussliz) June 9, 2022
They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.
My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them.
وكتبت: "أدين بشدة حكم إيدن أسلين وشون بينر، إنهما أسيرا حرب. هذا قرار وهمي ليس له أي شرعية على الإطلاق. أتعاطف مع عائلاتهم. نواصل بذل كل ما في وسعنا لدعمهم".