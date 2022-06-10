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https://arabic.sputniknews.com/20220610/بريطانيا-مستعدة-لاستخدام-أي-قنوات-دبلوماسية-لإطلاق-سراح-الأسرى-المرتزقة-في-دونيتسك-1063374572.html
بريطانيا مستعدة لاستخدام أي قنوات دبلوماسية لإطلاق سراح الأسرى المرتزقة في دونيتسك
بريطانيا مستعدة لاستخدام أي قنوات دبلوماسية لإطلاق سراح الأسرى المرتزقة في دونيتسك
أكد روبن ووكر، نائب وزير الدفاع في المملكة المتحدة، أن حكومة المملكة المتحدة ستستخدم جميع القنوات الدبلوماسية الممكنة لحل الوضع المرتزقين البريطانيين شون بينر... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T07:29+0000
2022-06-10T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال ووكر: "لقد أوضحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أننا سنقدم أي مساعدة ممكنة لهم ولأقاربهم. نعتقد أنه ينبغي معاملتهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقية جنيف".وأضاف: "لا توجد أسباب لمحاكمتهم. هذه محكمة غير شرعية أنشأتها حكومة مزيفة، نحن لا نعترف بسلطتها. سنواصل استخدام جميع القنوات الدبلوماسية للإشارة إلى وضعهم كأسرى حرب وتحقيق المعاملة المناسبة لهم".في الوقت نفسه، لم يكشف ووكر عن معلومات حول الاتصالات المحتملة لتروس أو نوابها مع السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، وأضاف: "أدان وزير الخارجية بوضوح نهج جمهورية دونيتسك تجاه بينر وأسلين. نحن نستخدم أي طرق متاحة".كما أدانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على حسابها على تويتر عقوبة الإعدام المفروضة على المرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك الشعبية.وكتبت: "أدين بشدة حكم إيدن أسلين وشون بينر، إنهما أسيرا حرب. هذا قرار وهمي ليس له أي شرعية على الإطلاق. أتعاطف مع عائلاتهم. نواصل بذل كل ما في وسعنا لدعمهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220608/مرتزق-بريطاني-في-قبضة-القوات-الروسية-يشرح-طريقة-وصوله-إلى-أوكرانيا-1063277194.html
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العالم

بريطانيا مستعدة لاستخدام أي قنوات دبلوماسية لإطلاق سراح الأسرى المرتزقة في دونيتسك

07:29 GMT 10.06.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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أكد روبن ووكر، نائب وزير الدفاع في المملكة المتحدة، أن حكومة المملكة المتحدة ستستخدم جميع القنوات الدبلوماسية الممكنة لحل الوضع المرتزقين البريطانيين شون بينر وأيدن أسلين المدانين في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال ووكر: "لقد أوضحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أننا سنقدم أي مساعدة ممكنة لهم ولأقاربهم. نعتقد أنه ينبغي معاملتهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقية جنيف".
وأضاف: "لا توجد أسباب لمحاكمتهم. هذه محكمة غير شرعية أنشأتها حكومة مزيفة، نحن لا نعترف بسلطتها. سنواصل استخدام جميع القنوات الدبلوماسية للإشارة إلى وضعهم كأسرى حرب وتحقيق المعاملة المناسبة لهم".
في الوقت نفسه، لم يكشف ووكر عن معلومات حول الاتصالات المحتملة لتروس أو نوابها مع السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، وأضاف: "أدان وزير الخارجية بوضوح نهج جمهورية دونيتسك تجاه بينر وأسلين. نحن نستخدم أي طرق متاحة".
كما أدانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على حسابها على تويتر عقوبة الإعدام المفروضة على المرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وكتبت: "أدين بشدة حكم إيدن أسلين وشون بينر، إنهما أسيرا حرب. هذا قرار وهمي ليس له أي شرعية على الإطلاق. أتعاطف مع عائلاتهم. نواصل بذل كل ما في وسعنا لدعمهم".
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