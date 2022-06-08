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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220608/مرتزق-بريطاني-في-قبضة-القوات-الروسية-يشرح-طريقة-وصوله-إلى-أوكرانيا-1063277194.html
مرتزق بريطاني في قبضة القوات الروسية يشرح طريقة وصوله إلى أوكرانيا
مرتزق بريطاني في قبضة القوات الروسية يشرح طريقة وصوله إلى أوكرانيا
قال المرتزق البريطاني أندرو هيل، الذي أسرته القوات المسلحة الروسية في منطقة خيرسون، إنه وصل إلى أوكرانيا عبر بولندا وكان جزءا من نظام الصواريخ المضادة... 08.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-08T12:35+0000
2022-06-08T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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ووفقًا للاستخبارات العسكرية، فإن هيل متورط في تدمير ناقلة الجند المدرعة "إم تي-إل بي" التابعة للقوات المسلحة الروسية، وقتل جنديين روسيين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.وقال هيل أثناء الاستجواب، اسمه أندرو جيمس هيل، أب لأربعة أطفال، بعد أن خدم في القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان، عمل كمصمم للمنازل الخاصة، وبسبب اضطراب حياته الشخصية، وإدمانه الكحول قرر المشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا".ووصل إلى أوكرانيا بمفرده من بولندا، ثم عبر كييف حيث مكث نحو ثلاثة أسابيع ، وذهب إلى نيكولاييف حيث عاش في "مكان غير معروف، مع 15 أجنبيا".وعثر بحوزته على بطاقة هوية عسكرية أوكرانية صادرة عن قائد الوحدة العسكرية A3449 في 17 مارس/آذار 2022. وبحسب الملاحظة الواردة في هذه البطاقة، بدأ خدمته العسكرية في نفس اليوم وتم تعيينه مسلحا برتبة جندي.وأفاد مصدر لـ "سبوتنيك"، بأنه تم القبض على هيل نتيجة هجوم مضاد شنته القوات المسلحة الروسية في 26 نيسان/أبريل الماضي قرب قرية أليكساندروفكا في منطقة خيرسون.وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا تشارك في اختيار المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/الخارجية-الروسية-شركات-عسكرية-خاصة-من-أمريكا-وبريطانيا-تشارك-في-اختيار-وإرسال-المرتزقة-إلى-أوكرانيا-1063273237.html
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مرتزق بريطاني في قبضة القوات الروسية يشرح طريقة وصوله إلى أوكرانيا

12:35 GMT 08.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورقوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
© Sputnik
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قال المرتزق البريطاني أندرو هيل، الذي أسرته القوات المسلحة الروسية في منطقة خيرسون، إنه وصل إلى أوكرانيا عبر بولندا وكان جزءا من نظام الصواريخ المضادة للدبابات.
ووفقًا للاستخبارات العسكرية، فإن هيل متورط في تدمير ناقلة الجند المدرعة "إم تي-إل بي" التابعة للقوات المسلحة الروسية، وقتل جنديين روسيين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.
وقال هيل أثناء الاستجواب، اسمه أندرو جيمس هيل، أب لأربعة أطفال، بعد أن خدم في القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان، عمل كمصمم للمنازل الخاصة، وبسبب اضطراب حياته الشخصية، وإدمانه الكحول قرر المشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا".
ووصل إلى أوكرانيا بمفرده من بولندا، ثم عبر كييف حيث مكث نحو ثلاثة أسابيع ، وذهب إلى نيكولاييف حيث عاش في "مكان غير معروف، مع 15 أجنبيا".
وعثر بحوزته على بطاقة هوية عسكرية أوكرانية صادرة عن قائد الوحدة العسكرية A3449 في 17 مارس/آذار 2022. وبحسب الملاحظة الواردة في هذه البطاقة، بدأ خدمته العسكرية في نفس اليوم وتم تعيينه مسلحا برتبة جندي.
وأفاد مصدر لـ "سبوتنيك"، بأنه تم القبض على هيل نتيجة هجوم مضاد شنته القوات المسلحة الروسية في 26 نيسان/أبريل الماضي قرب قرية أليكساندروفكا في منطقة خيرسون.
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا تشارك في اختيار المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الخارجية الروسية: شركات عسكرية خاصة من أمريكا وبريطانيا تشارك في اختيار وإرسال المرتزقة إلى أوكرانيا
11:59 GMT
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