https://arabic.sputniknews.com/20220610/تقرير-اختفاء-مروحية-تقل-سبعة-ركاب-في-شمالي-إيطاليا-1063400941.html
تقرير: اختفاء مروحية تقل سبعة ركاب في شمالي إيطاليا
تقرير: اختفاء مروحية تقل سبعة ركاب في شمالي إيطاليا
استأنفت طواقم الإنقاذ الإيطالية اليوم الجمعة البحث عن مروحية تقل سبعة أشخاص من بينهم أربعة مواطنين أتراك، فقدت في منطقة غابات جبلية في شمال وسط إيطاليا، حسبما... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T14:59+0000
2022-06-10T14:59+0000
2022-06-10T14:59+0000
أخبار تركيا اليوم
إيطاليا
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قال رجال الإطفاء الإيطاليون وخدمة الإنقاذ في جبال الألب إن عمليات البحث بدأت يوم الخميس بعد اختفاء المروحية الخاصة من على شاشات الرادار أثناء تحليقها فوق مقاطعة مودينا في توسكان إيميليان أبينيني، على ما نقلت "أسوشيتد برس".وفي بيان، قال رجال الإطفاء، إن أطقم البحث استخدمت أدوات عالية التقنية يوم الجمعة للكشف عن الأصوات الخلوية حتى في المناطق التي لا توجد بها تغطية خلوية.فيما ذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية التركية، أن المروحية أقلعت من مدينة لوكا متوجهة إلى تريفيزو وأن الأتراك الأربعة الذين كانوا على متنها يعملون لصالح مجموعة إكزاسيباسي الصناعية التركية.وقالت شركة إكزاسيباسي: إن موظفيها الأربعة كانوا في إيطاليا للمشاركة في معرض تجاري لتكنولوجيا الورق وإنتاج المناديل الورقية.وأضافت الشركة في بيان لها، أنها على اتصال بالسلطات في إيطاليا ووزارة الخارجية التركية والسفارة التركية في إيطاليا، وأعربت عن أملها في أن تتلقى "أنباء سارة" في أقرب وقت ممكن.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/اختفاء-طائرة-ركاب-على-متنها-22-شخصا-في-نيبال-1062836247.html
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أخبار تركيا اليوم, إيطاليا
تقرير: اختفاء مروحية تقل سبعة ركاب في شمالي إيطاليا
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استأنفت طواقم الإنقاذ الإيطالية اليوم الجمعة البحث عن مروحية تقل سبعة أشخاص من بينهم أربعة مواطنين أتراك، فقدت في منطقة غابات جبلية في شمال وسط إيطاليا، حسبما ذكرت السلطات وتقارير إخبارية تركية.
قال رجال الإطفاء الإيطاليون وخدمة الإنقاذ في جبال الألب إن عمليات البحث بدأت يوم الخميس بعد اختفاء المروحية الخاصة من على شاشات الرادار أثناء تحليقها فوق مقاطعة مودينا في توسكان إيميليان أبينيني، على ما نقلت "أسوشيتد برس
".
وفي بيان، قال رجال الإطفاء، إن أطقم البحث استخدمت أدوات عالية التقنية يوم الجمعة للكشف عن الأصوات الخلوية حتى في المناطق التي لا توجد بها تغطية خلوية.
فيما ذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية التركية، أن المروحية أقلعت من مدينة لوكا متوجهة إلى تريفيزو وأن الأتراك الأربعة الذين كانوا على متنها يعملون لصالح مجموعة إكزاسيباسي الصناعية التركية.
وقالت شركة إكزاسيباسي: إن موظفيها الأربعة كانوا في إيطاليا للمشاركة في معرض تجاري لتكنولوجيا الورق وإنتاج المناديل الورقية.
وأضافت الشركة في بيان لها، أنها على اتصال بالسلطات في إيطاليا ووزارة الخارجية التركية والسفارة التركية في إيطاليا، وأعربت عن أملها في أن تتلقى "أنباء سارة" في أقرب وقت ممكن.