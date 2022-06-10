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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/دونيتسك-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الأوكراني-لغورلوفكا-إلى-4-قتلى-و9-جرحى---1063409338.html
دونيتسك.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني لغورلوفكا إلى 4 قتلى و9 جرحى
دونيتسك.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني لغورلوفكا إلى 4 قتلى و9 جرحى
أعلن مقر الدفاع الإقليمي التابع لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى جراء قصف غورلوفكا، إلى أربعة أشخاص، وإصابة تسعة آخرين بجروح. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T18:45+0000
2022-06-10T18:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المقر على "تلغرام": "واصلت التشكيلات المسلحة الأوكرانية قصف غورلوفكا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين".وفي وقت سابق، أعلن عمدة غورلوفكا، إيفان بريخودكو، عن مقتل امرأتين نتيجة قصف القوات الأوكرانية.ومنذ عام 2014، تسيطر قوات الدفاع الشعبي لجمهورية دونيتسك على مدينة غورلوفكا، التي تقع على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة دونيتسك؛ وتضم هذه المدينة عدة شركات لإنتاج الفحم، وشركة "ستيرول" للكيميائيات.وكان عدد سكان غورلوفكا، قبل نشوب النزاع في إقليم دونباس بين سلطات كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، أكثر من 250 ألف نسمة .وأطلقت القوات المسلحة الروسية، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، إضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1063367456.html
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العالم, روسيا

دونيتسك.. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني لغورلوفكا إلى 4 قتلى و9 جرحى

18:45 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 18:47 GMT 10.06.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مايو 2022
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية 22 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن مقر الدفاع الإقليمي التابع لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى جراء قصف غورلوفكا، إلى أربعة أشخاص، وإصابة تسعة آخرين بجروح.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المقر على "تلغرام": "واصلت التشكيلات المسلحة الأوكرانية قصف غورلوفكا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين".

وفي وقت سابق، أعلن عمدة غورلوفكا، إيفان بريخودكو، عن مقتل امرأتين نتيجة قصف القوات الأوكرانية.
ومنذ عام 2014، تسيطر قوات الدفاع الشعبي لجمهورية دونيتسك على مدينة غورلوفكا، التي تقع على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة دونيتسك؛ وتضم هذه المدينة عدة شركات لإنتاج الفحم، وشركة "ستيرول" للكيميائيات.
عمل الصحفيين في تغطية الأحداث في مدينة شياستيه، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
13:32 GMT
وكان عدد سكان غورلوفكا، قبل نشوب النزاع في إقليم دونباس بين سلطات كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، أكثر من 250 ألف نسمة .
وأطلقت القوات المسلحة الروسية، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين قومياً، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية تهدف "لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، إضافة إلى تقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:32 GMT
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