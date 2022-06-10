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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1063367456.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T05:53+0000
2022-06-10T05:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
عمل الصحفيين في تغطية الأحداث في مدينة شياستيه، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:53 GMT 10.06.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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صحيفة: هولندا والدنمارك تعارضان منح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي
05:25 GMT
05:59 GMT 10.06.2022
وضعها صعب.. مستشار الرئاسة ووزير الدفاع يعلنان خسائر القوات الأوكرانية
أعلن مستشار مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي خسائر الجيش الأوكراني.
وحسب ميخائيل بودولياك، مستشار الرئاسة الأوكرانية، فإن عدد القتلى في صفوف القوات الأوكرانية يتراوح بين 100 و200 قتيل في اليوم.
وذكرت مصادر إعلامية أمس (9/6/2022) نقلا عن وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف أن وضع القوات الأوكرانية صعب، إذ تبلغ خسائرها في الأرواح 100 قتيل يوميًا.
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