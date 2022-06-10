تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:46 GMT 10.06.2022
06:25 GMT 10.06.2022
05:59 GMT 10.06.2022
05:59 GMT 10.06.2022
أعلن مستشار مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي خسائر الجيش الأوكراني.
وحسب ميخائيل بودولياك، مستشار الرئاسة الأوكرانية، فإن عدد القتلى في صفوف القوات الأوكرانية يتراوح بين 100 و200 قتيل في اليوم.
وذكرت مصادر إعلامية أمس (9/6/2022) نقلا عن وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف أن وضع القوات الأوكرانية صعب، إذ تبلغ خسائرها في الأرواح 100 قتيل يوميًا.
وحسب ميخائيل بودولياك، مستشار الرئاسة الأوكرانية، فإن عدد القتلى في صفوف القوات الأوكرانية يتراوح بين 100 و200 قتيل في اليوم.
وذكرت مصادر إعلامية أمس (9/6/2022) نقلا عن وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف أن وضع القوات الأوكرانية صعب، إذ تبلغ خسائرها في الأرواح 100 قتيل يوميًا.