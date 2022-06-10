https://arabic.sputniknews.com/20220610/روساتوم-تبدأ-تصدير-وقود-نووي-متطور-إلى-الهند-1063380620.html
"روساتوم" تبدأ تصدير وقود نووي متطور إلى الهند
"روساتوم" تبدأ تصدير وقود نووي متطور إلى الهند
أعلنت شركة "روساتوم" عملاق الطاقة النووية الروسية، اليوم الجمعة، عن بدء تصدير وقود نووي متطور إلى محطة "كودانكولام" النووية في الهند. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:56+0000
2022-06-10T09:56+0000
2022-06-10T09:56+0000
روسيا
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وبالمقارنة مع وقود "UTVS" التقليدي، الذي تم توفيره سابقا للمحطة، فإن الوقود الجديد "TVS-2M" لديه عدد من المزايا التي تجعله أكثر موثوقية وفعالية وأوفر من حيث التكلفة.وأشارت الشركة إلى أن الصلابة إحدى أكبر الميزات للوقود الجديد، بفضل الإطار الملحوم عن طريق الليزر. كما أن الوقود يحتفظ في قلب المفاعل بخصائصه، ويحمي موقع شبكات "قذف عنصر الوقود" من التآكل مع الزمن.وأضافت الشركة أن زيادة سعة اليورانيوم تعتبر الهدف الرئيسي من تطوير الوقود، حيث تحتوي مجموعة وقود واحدة من "TVS-2M" على وقود أكثر بنسبة 7.6% من الوقود التقليدي.وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الشركة إلى أنه سيتم تحميل الوقود للتشغيل المباشر في دورة مدتها 18 شهرا لأول مرة في سابقة في مجال الوقود النووي.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/روساتوم-تستعرض-منتجاتها-في-مجال-الطب-النووي-في-معرض-القاهرة-1063328629.html
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روسيا
"روساتوم" تبدأ تصدير وقود نووي متطور إلى الهند
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أعلنت شركة "روساتوم" عملاق الطاقة النووية الروسية، اليوم الجمعة، عن بدء تصدير وقود نووي متطور إلى محطة "كودانكولام" النووية في الهند.
وبالمقارنة مع وقود "UTVS" التقليدي، الذي تم توفيره سابقا للمحطة، فإن الوقود الجديد "TVS-2M" لديه عدد من المزايا التي تجعله أكثر موثوقية وفعالية وأوفر من حيث التكلفة.
وأشارت الشركة إلى أن الصلابة إحدى أكبر الميزات للوقود الجديد، بفضل الإطار الملحوم عن طريق الليزر. كما أن الوقود يحتفظ في قلب المفاعل بخصائصه، ويحمي موقع شبكات "قذف عنصر الوقود" من التآكل مع الزمن.
وأضافت الشركة أن زيادة سعة اليورانيوم تعتبر الهدف الرئيسي من تطوير الوقود، حيث تحتوي مجموعة وقود واحدة من "TVS-2M" على وقود أكثر بنسبة 7.6% من الوقود التقليدي.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الشركة إلى أنه سيتم تحميل الوقود للتشغيل المباشر في دورة مدتها 18 شهرا لأول مرة في سابقة في مجال الوقود النووي.