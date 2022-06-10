عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220610/روسيا-وتركمانستان-ستعمقان-التعاون-لمواجهة-انتشار-الأيديولوجية-الإرهابية-والمتطرفة-1063394133.html
روسيا وتركمانستان ستعمقان التعاون لمواجهة انتشار الأيديولوجية الإرهابية والمتطرفة
روسيا وتركمانستان ستعمقان التعاون لمواجهة انتشار الأيديولوجية الإرهابية والمتطرفة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركمانستاني سردار بيردي محمدوف، اليوم الجمعة، عن خططهما لتعميق التعاون لمواجهة انتشار الأيديولوجية الإرهابية... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:58+0000
2022-06-10T13:22+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1063394715_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_5758982645b92c7fe606dfbbedf36dfc.jpg
وقع بوتين ومحمدوف اتفاقا حول تعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وتركمانستان خلال زيارة الرئيس التركماني الجديد إلى موسكو، في أول زيارة خارجية رسمية له.وقال بوتين: "نحن ممتنون لقيادة تركمانستان لموقفهم الحذر من اللغة الروسية والثقافة الروسية. تعمل مدرسة بوشكين الثانوية الروسية التركمانية المشتركة بنجاح في عشق أباد منذ 20 عاما، وهي واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في البلاد لتعليم باللغة الروسية، حيث يتم التدريس وفقا للمعايير التعليمية والكتب المدرسية الروسية".كما قدم بوتين لبردي محمدوف وسام الصداقة الذي منحه إياه في مايو/أيار لمساهمته الكبيرة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/موسكو-ترحب-باختيار-شعب-تركمانستان-للرئيس-الجديد-سردار-بردي-محمدوف-1059917075.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1063394715_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_adccf000e4ed3ae9de263a5375810011.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

روسيا وتركمانستان ستعمقان التعاون لمواجهة انتشار الأيديولوجية الإرهابية والمتطرفة

12:58 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 13:22 GMT 10.06.2022)
© Sputnik . Михаил Климентьев / الذهاب إلى بنك الصوربوتين لبردي محمدوف
بوتين لبردي محمدوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Михаил Климентьев
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركمانستاني سردار بيردي محمدوف، اليوم الجمعة، عن خططهما لتعميق التعاون لمواجهة انتشار الأيديولوجية الإرهابية والمتطرفة.
وقع بوتين ومحمدوف اتفاقا حول تعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وتركمانستان خلال زيارة الرئيس التركماني الجديد إلى موسكو، في أول زيارة خارجية رسمية له.
وقال بوتين: "نحن ممتنون لقيادة تركمانستان لموقفهم الحذر من اللغة الروسية والثقافة الروسية. تعمل مدرسة بوشكين الثانوية الروسية التركمانية المشتركة بنجاح في عشق أباد منذ 20 عاما، وهي واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في البلاد لتعليم باللغة الروسية، حيث يتم التدريس وفقا للمعايير التعليمية والكتب المدرسية الروسية".
كما قدم بوتين لبردي محمدوف وسام الصداقة الذي منحه إياه في مايو/أيار لمساهمته الكبيرة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
موسكو ترحب باختيار شعب تركمانستان للرئيس الجديد سردار بردي محمدوف
15 مارس, 08:59 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала