https://arabic.sputniknews.com/20220610/روسيا-وتركمانستان-ستعمقان-التعاون-لمواجهة-انتشار-الأيديولوجية-الإرهابية-والمتطرفة-1063394133.html
روسيا وتركمانستان ستعمقان التعاون لمواجهة انتشار الأيديولوجية الإرهابية والمتطرفة
روسيا وتركمانستان ستعمقان التعاون لمواجهة انتشار الأيديولوجية الإرهابية والمتطرفة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركمانستاني سردار بيردي محمدوف، اليوم الجمعة، عن خططهما لتعميق التعاون لمواجهة انتشار الأيديولوجية الإرهابية... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:58+0000
2022-06-10T12:58+0000
2022-06-10T13:22+0000
روسيا
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وقع بوتين ومحمدوف اتفاقا حول تعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وتركمانستان خلال زيارة الرئيس التركماني الجديد إلى موسكو، في أول زيارة خارجية رسمية له.وقال بوتين: "نحن ممتنون لقيادة تركمانستان لموقفهم الحذر من اللغة الروسية والثقافة الروسية. تعمل مدرسة بوشكين الثانوية الروسية التركمانية المشتركة بنجاح في عشق أباد منذ 20 عاما، وهي واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في البلاد لتعليم باللغة الروسية، حيث يتم التدريس وفقا للمعايير التعليمية والكتب المدرسية الروسية".كما قدم بوتين لبردي محمدوف وسام الصداقة الذي منحه إياه في مايو/أيار لمساهمته الكبيرة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/موسكو-ترحب-باختيار-شعب-تركمانستان-للرئيس-الجديد-سردار-بردي-محمدوف-1059917075.html
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روسيا
روسيا وتركمانستان ستعمقان التعاون لمواجهة انتشار الأيديولوجية الإرهابية والمتطرفة
12:58 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 13:22 GMT 10.06.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركمانستاني سردار بيردي محمدوف، اليوم الجمعة، عن خططهما لتعميق التعاون لمواجهة انتشار الأيديولوجية الإرهابية والمتطرفة.
وقع بوتين ومحمدوف اتفاقا حول تعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وتركمانستان خلال زيارة الرئيس التركماني الجديد إلى موسكو، في أول زيارة خارجية رسمية له.
وقال بوتين: "نحن ممتنون لقيادة تركمانستان لموقفهم الحذر من اللغة الروسية والثقافة الروسية. تعمل مدرسة بوشكين الثانوية الروسية التركمانية المشتركة بنجاح في عشق أباد منذ 20 عاما، وهي واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في البلاد لتعليم باللغة الروسية، حيث يتم التدريس وفقا للمعايير التعليمية والكتب المدرسية الروسية".
كما قدم بوتين لبردي محمدوف وسام الصداقة الذي منحه إياه في مايو/أيار لمساهمته الكبيرة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.