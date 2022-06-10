عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220610/شركة-يابانية-تتجه-لإنشاء-أكبر-مصنع-في-مصر-1063402582.html
شركة يابانية تتجه لإنشاء أكبر مصنع في مصر
شركة يابانية تتجه لإنشاء أكبر مصنع في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر مذكرة تفاهم مع شركة "سوميتومو" اليابانية لافتتاح أكبر مصنع للشركة في العالم العربي. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T15:44+0000
2022-06-10T15:44+0000
العالم العربي
مصر
استثمار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101783/97/1017839702_58:0:3116:1720_1920x0_80_0_0_e8889e651ec39d1d1d663181fd31d10b.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء العربية البرازيلية "anba"، سوف تمتلك سوميتومو مصنعا صناعيا للأدوات الكهربائية للسيارات على مساحة 150 ألف متر مربع في المدينة الصناعية "العاشر من رمضان".وتم توقيع مذكرة التفاهم بين المستشار والمدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد عبد الوهاب، والعضو المنتدب لشركة سوميتومو مصر، أحمد مجدي، إلى جانب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والسفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشي، ومسؤولين تنفيذيين آخرين.وقال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم والتسهيلات الكاملة لتركيب وتشغيل المنشأة، بعد الحوافز والمزايا الجديدة التي وافقت عليها الحكومة للمستثمرين، والتي تهدف إلى تشجيع التنمية الصناعية المحلية وجلب التقنيات الحديثة إلى مصر.وتقوم شركة سوميتومو بتصنيع الأجهزة الكهربائية للسيارات وتصديرها إلى كبرى شركات تصنيع السيارات في أوروبا والشرق الأوسط.وتمتلك الشركة ثمانية مصانع في مصر منتشرة في جميع أنحاء محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر والسادس من أكتوبر. وبحسب وهاب، فإن الشركة توظف 10 آلاف عامل في البلاد، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد بعد التوسع.وقالت ميرشا سيربو، مديرة العمليات في شركة "سوميتومو يوروب ليمتد"، إن قرار الشركة بزيادة استثماراتها في مصر يعكس الثقة في بيئة الاستثمار في البلاد ونية الاستفادة من إجراءات ترويج الاستثمار التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، مشيرة أن المشروع سيستغرق سنة ونصف ليتم تنفيذه بالكامل، حيث سيتم توجيه الإنتاج نحو الصادرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/السعودية-تستحوذ-على-8-من-حصة-شركة-ألعاب-سويدية-كبرى-1063399723.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101783/97/1017839702_440:0:2733:1720_1920x0_80_0_0_ec81db3910451344c6f02b244c582c1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, استثمار

شركة يابانية تتجه لإنشاء أكبر مصنع في مصر

15:44 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Ashraf Kamalأهرمات الجيزة ـ مصر
أهرمات الجيزة ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Ashraf Kamal
تابعنا عبرTelegram
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر مذكرة تفاهم مع شركة "سوميتومو" اليابانية لافتتاح أكبر مصنع للشركة في العالم العربي.
ووفقا لوكالة الأنباء العربية البرازيلية "anba"، سوف تمتلك سوميتومو مصنعا صناعيا للأدوات الكهربائية للسيارات على مساحة 150 ألف متر مربع في المدينة الصناعية "العاشر من رمضان".
وتم توقيع مذكرة التفاهم بين المستشار والمدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد عبد الوهاب، والعضو المنتدب لشركة سوميتومو مصر، أحمد مجدي، إلى جانب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والسفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشي، ومسؤولين تنفيذيين آخرين.
وقال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم والتسهيلات الكاملة لتركيب وتشغيل المنشأة، بعد الحوافز والمزايا الجديدة التي وافقت عليها الحكومة للمستثمرين، والتي تهدف إلى تشجيع التنمية الصناعية المحلية وجلب التقنيات الحديثة إلى مصر.
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
السعودية تستحوذ على 8% من حصة شركة ألعاب سويدية كبرى
14:19 GMT
وتقوم شركة سوميتومو بتصنيع الأجهزة الكهربائية للسيارات وتصديرها إلى كبرى شركات تصنيع السيارات في أوروبا والشرق الأوسط.
وتمتلك الشركة ثمانية مصانع في مصر منتشرة في جميع أنحاء محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر والسادس من أكتوبر. وبحسب وهاب، فإن الشركة توظف 10 آلاف عامل في البلاد، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد بعد التوسع.
وقالت ميرشا سيربو، مديرة العمليات في شركة "سوميتومو يوروب ليمتد"، إن قرار الشركة بزيادة استثماراتها في مصر يعكس الثقة في بيئة الاستثمار في البلاد ونية الاستفادة من إجراءات ترويج الاستثمار التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، مشيرة أن المشروع سيستغرق سنة ونصف ليتم تنفيذه بالكامل، حيث سيتم توجيه الإنتاج نحو الصادرات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала