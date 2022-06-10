https://arabic.sputniknews.com/20220610/شركة-يابانية-تتجه-لإنشاء-أكبر-مصنع-في-مصر-1063402582.html
شركة يابانية تتجه لإنشاء أكبر مصنع في مصر
شركة يابانية تتجه لإنشاء أكبر مصنع في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر مذكرة تفاهم مع شركة "سوميتومو" اليابانية لافتتاح أكبر مصنع للشركة في العالم العربي. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T15:44+0000
2022-06-10T15:44+0000
2022-06-10T15:44+0000
العالم العربي
مصر
استثمار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101783/97/1017839702_58:0:3116:1720_1920x0_80_0_0_e8889e651ec39d1d1d663181fd31d10b.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء العربية البرازيلية "anba"، سوف تمتلك سوميتومو مصنعا صناعيا للأدوات الكهربائية للسيارات على مساحة 150 ألف متر مربع في المدينة الصناعية "العاشر من رمضان".وتم توقيع مذكرة التفاهم بين المستشار والمدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد عبد الوهاب، والعضو المنتدب لشركة سوميتومو مصر، أحمد مجدي، إلى جانب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والسفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشي، ومسؤولين تنفيذيين آخرين.وقال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم والتسهيلات الكاملة لتركيب وتشغيل المنشأة، بعد الحوافز والمزايا الجديدة التي وافقت عليها الحكومة للمستثمرين، والتي تهدف إلى تشجيع التنمية الصناعية المحلية وجلب التقنيات الحديثة إلى مصر.وتقوم شركة سوميتومو بتصنيع الأجهزة الكهربائية للسيارات وتصديرها إلى كبرى شركات تصنيع السيارات في أوروبا والشرق الأوسط.وتمتلك الشركة ثمانية مصانع في مصر منتشرة في جميع أنحاء محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر والسادس من أكتوبر. وبحسب وهاب، فإن الشركة توظف 10 آلاف عامل في البلاد، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد بعد التوسع.وقالت ميرشا سيربو، مديرة العمليات في شركة "سوميتومو يوروب ليمتد"، إن قرار الشركة بزيادة استثماراتها في مصر يعكس الثقة في بيئة الاستثمار في البلاد ونية الاستفادة من إجراءات ترويج الاستثمار التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، مشيرة أن المشروع سيستغرق سنة ونصف ليتم تنفيذه بالكامل، حيث سيتم توجيه الإنتاج نحو الصادرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/السعودية-تستحوذ-على-8-من-حصة-شركة-ألعاب-سويدية-كبرى-1063399723.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101783/97/1017839702_440:0:2733:1720_1920x0_80_0_0_ec81db3910451344c6f02b244c582c1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, استثمار
شركة يابانية تتجه لإنشاء أكبر مصنع في مصر
تابعنا عبر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر مذكرة تفاهم مع شركة "سوميتومو" اليابانية لافتتاح أكبر مصنع للشركة في العالم العربي.
ووفقا لوكالة الأنباء العربية البرازيلية "anba
"، سوف تمتلك سوميتومو مصنعا صناعيا للأدوات الكهربائية للسيارات على مساحة 150 ألف متر مربع في المدينة الصناعية "العاشر من رمضان".
وتم توقيع مذكرة التفاهم بين المستشار والمدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد عبد الوهاب، والعضو المنتدب لشركة سوميتومو مصر، أحمد مجدي، إلى جانب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والسفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشي، ومسؤولين تنفيذيين آخرين.
وقال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم والتسهيلات الكاملة لتركيب وتشغيل المنشأة، بعد الحوافز والمزايا الجديدة التي وافقت عليها الحكومة للمستثمرين، والتي تهدف إلى تشجيع التنمية الصناعية المحلية وجلب التقنيات الحديثة إلى مصر.
وتقوم شركة سوميتومو بتصنيع الأجهزة الكهربائية للسيارات وتصديرها إلى كبرى شركات تصنيع السيارات في أوروبا والشرق الأوسط.
وتمتلك الشركة ثمانية مصانع في مصر منتشرة في جميع أنحاء محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر والسادس من أكتوبر. وبحسب وهاب، فإن الشركة توظف 10 آلاف عامل في البلاد، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد بعد التوسع.
وقالت ميرشا سيربو، مديرة العمليات في شركة "سوميتومو يوروب ليمتد"، إن قرار الشركة بزيادة استثماراتها في مصر يعكس الثقة في بيئة الاستثمار في البلاد ونية الاستفادة من إجراءات ترويج الاستثمار التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، مشيرة أن المشروع سيستغرق سنة ونصف ليتم تنفيذه بالكامل، حيث سيتم توجيه الإنتاج نحو الصادرات.