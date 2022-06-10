عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
19:28 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 19:55 GMT 10.06.2022)
© Sputnik . ajwad updateعشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . ajwad update
أصيب عشرات الفلسطينيين، بجروح وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الذي قمع المسيرات السلمية ضد الاستيطان وإقامة بؤر استيطانية في عدة مناطق من الضفة الغربية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 95 إصابة، خلال مواجهات في نابلس ومسافر يطا وكفر قدوم، وقريوت بالضفة الغربية، بينهما 11 إصابة بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و72 إصابة بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، و10 إصابات أخرى.
وفي قرية قريوت جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين أهالي القرية والجيش الإسرائيلي وعشرات المستوطنين الذين استولوا على نبع مياه القرية، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الأهالي، ما أوقع عشرات الإصابات بحالات اختناق.
© Sputnik . ajwad updateعشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . ajwad update
وقال الناشط في مقاومة الاستيطان بشار القريوتي لوكالة "سبوتنيك": "إنَّ المستوطنين صادروا مياه النبع لصالح المستوطنات المحيطة بالقرية، وحرقوا المحاصيل الزراعية الواقعة في السهل الزراعي والذي يعتمد عليه المواطنون في كسب عيشهم، وهناك مخطط للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي قريوت، لربط المستوطنات جنوب نابلس ببعضها البعض، وهذه المخططات المتسارعة في مصادرة أراضينا تدفعنا الى مواجهتها بكل ما نملك من قوة، وعلى أحرار العالم أن يقفوا في وجه الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني".
© Sputnik . ajwad updateعشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
1/5
© Sputnik . ajwad update
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . ajwad updateعشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
2/5
© Sputnik . ajwad update
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . ajwad updateعشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
3/5
© Sputnik . ajwad update
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . ajwad updateعشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
4/5
© Sputnik . ajwad update
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
© Sputnik . ajwad updateعشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
5/5
© Sputnik . ajwad update
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
1/5
© Sputnik . ajwad update
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
2/5
© Sputnik . ajwad update
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
3/5
© Sputnik . ajwad update
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
4/5
© Sputnik . ajwad update
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
5/5
© Sputnik . ajwad update
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
وينتشر 14مجمعا استيطانيا جنوب نابلس محاذيا لقرية قريوت، في ظل توسع استيطاني متسارع، يتزامن مع ارتفاع في وتيرة الاعتداءات من قبل المستوطنين، والتي أصبحت أكثر شراسة ضد أهالي قريوت، وقد سيطر المستوطنون على ينابيع المياه كلها، ومنعوا أصحابها من التواجد فيها.