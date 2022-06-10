https://arabic.sputniknews.com/20220610/عشرات-الإصابات-بقمع-الجيش-الإسرائيلي-مسيرات-ضد-الاستيطان-في-الضفة-الغربية-1063410731.html

عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين، بجروح وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الذي قمع المسيرات السلمية ضد الاستيطان وإقامة بؤر استيطانية... 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T19:28+0000

2022-06-10T19:28+0000

2022-06-10T19:55+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0a/1063409933_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_43e83a3aebd8610c22f418915b176f6b.jpg

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 95 إصابة، خلال مواجهات في نابلس ومسافر يطا وكفر قدوم، وقريوت بالضفة الغربية، بينهما 11 إصابة بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و72 إصابة بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، و10 إصابات أخرى.وفي قرية قريوت جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين أهالي القرية والجيش الإسرائيلي وعشرات المستوطنين الذين استولوا على نبع مياه القرية، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الأهالي، ما أوقع عشرات الإصابات بحالات اختناق.وقال الناشط في مقاومة الاستيطان بشار القريوتي لوكالة "سبوتنيك": "إنَّ المستوطنين صادروا مياه النبع لصالح المستوطنات المحيطة بالقرية، وحرقوا المحاصيل الزراعية الواقعة في السهل الزراعي والذي يعتمد عليه المواطنون في كسب عيشهم، وهناك مخطط للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي قريوت، لربط المستوطنات جنوب نابلس ببعضها البعض، وهذه المخططات المتسارعة في مصادرة أراضينا تدفعنا الى مواجهتها بكل ما نملك من قوة، وعلى أحرار العالم أن يقفوا في وجه الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني".وينتشر 14مجمعا استيطانيا جنوب نابلس محاذيا لقرية قريوت، في ظل توسع استيطاني متسارع، يتزامن مع ارتفاع في وتيرة الاعتداءات من قبل المستوطنين، والتي أصبحت أكثر شراسة ضد أهالي قريوت، وقد سيطر المستوطنون على ينابيع المياه كلها، ومنعوا أصحابها من التواجد فيها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم