https://arabic.sputniknews.com/20220610/فنلندا-تعتزم-إرسال-الحزمة-الخامسة-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1063385080.html
فنلندا تعتزم إرسال الحزمة الخامسة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
فنلندا تعتزم إرسال الحزمة الخامسة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الجمعة، أنها سترسل الحزمة الخامسة من المساعدات العسكرية الإضافية إلى أوكرانيا؛ وذلك دون الكشف عن المحتوى والطريقة والجدول... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T11:02+0000
2022-06-10T11:02+0000
2022-06-10T11:02+0000
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هلسنكي - سبوتنيك. وقالت الدفاع الفنلندية، في بيان: "ترسل فنلندا مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا؛ لضمان وصول المساعدة إلى المرسل إليه، لا يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول محتوى المساعدة وطريقة التسليم وتوقيتها".ولفتت الوزارة إلى أنه عند اتخاذ قرار تقديم المساعدات الإضافية، تم الأخذ بعين الاعتبار كل من احتياجات أوكرانيا وكذلك موارد قوات الدفاع الفنلندية.وتم الإبلاغ عن أول توريد لأسلحة فنلندية إلى أوكرانيا في 28 شباط/فبراير، والثاني في 24 آذار/مارس، والثالث في 19 نيسان/أبريل، والحزمة الرابعة في 5 أيار/مايو.وسبق لوزير الخارجية الروسي، سيرعي لافروف، أن أعلن أن أي شحنة مرسلة إلى أوكرانيا تحتوي على أسلحة؛ ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت الخارجية الروسية: إن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأرسلت روسيا مذكرة احتجاج لدول حلف الناتو بسبب إمداد كييف بالسلاح.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/فنلندا-تخطط-لإقامة-حواجز-على-الحدود-مع-روسيا-1063367639.html
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العالم, فنلندا, روسيا, أخبار أوكرانيا
فنلندا تعتزم إرسال الحزمة الخامسة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الجمعة، أنها سترسل الحزمة الخامسة من المساعدات العسكرية الإضافية إلى أوكرانيا؛ وذلك دون الكشف عن المحتوى والطريقة والجدول الزمني للتوريد.
هلسنكي - سبوتنيك. وقالت الدفاع الفنلندية، في بيان: "ترسل فنلندا مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا؛ لضمان وصول المساعدة إلى المرسل إليه، لا يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول محتوى المساعدة وطريقة التسليم وتوقيتها".
ولفتت الوزارة إلى أنه عند اتخاذ قرار تقديم المساعدات الإضافية، تم الأخذ بعين الاعتبار كل من احتياجات أوكرانيا وكذلك موارد قوات الدفاع الفنلندية.
وتم الإبلاغ عن أول توريد لأسلحة فنلندية إلى أوكرانيا في 28 شباط/فبراير، والثاني في 24 آذار/مارس، والثالث في 19 نيسان/أبريل، والحزمة الرابعة في 5 أيار/مايو.
وسبق لوزير الخارجية الروسي، سيرعي لافروف، أن أعلن أن أي شحنة مرسلة إلى أوكرانيا تحتوي على أسلحة؛ ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت الخارجية الروسية: إن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأرسلت روسيا مذكرة احتجاج لدول حلف الناتو بسبب إمداد كييف بالسلاح.