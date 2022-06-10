عربي
الدفاع الصينية للبنتاغون: أي محاولة لاستخدام تايوان كأداة للتحكم بالصين محكومة بالفشل
https://arabic.sputniknews.com/20220610/فنلندا-تعتزم-إرسال-الحزمة-الخامسة-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1063385080.html
فنلندا تعتزم إرسال الحزمة الخامسة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
فنلندا تعتزم إرسال الحزمة الخامسة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الجمعة، أنها سترسل الحزمة الخامسة من المساعدات العسكرية الإضافية إلى أوكرانيا؛ وذلك دون الكشف عن المحتوى والطريقة والجدول... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T11:02+0000
2022-06-10T11:02+0000
العالم
فنلندا
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061839977_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fecec4c0238fd91a726c80e4c2b2dc5b.jpg
هلسنكي - سبوتنيك. وقالت الدفاع الفنلندية، في بيان: "ترسل فنلندا مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا؛ لضمان وصول المساعدة إلى المرسل إليه، لا يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول محتوى المساعدة وطريقة التسليم وتوقيتها".ولفتت الوزارة إلى أنه عند اتخاذ قرار تقديم المساعدات الإضافية، تم الأخذ بعين الاعتبار كل من احتياجات أوكرانيا وكذلك موارد قوات الدفاع الفنلندية.وتم الإبلاغ عن أول توريد لأسلحة فنلندية إلى أوكرانيا في 28 شباط/فبراير، والثاني في 24 آذار/مارس، والثالث في 19 نيسان/أبريل، والحزمة الرابعة في 5 أيار/مايو.وسبق لوزير الخارجية الروسي، سيرعي لافروف، أن أعلن أن أي شحنة مرسلة إلى أوكرانيا تحتوي على أسلحة؛ ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت الخارجية الروسية: إن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأرسلت روسيا مذكرة احتجاج لدول حلف الناتو بسبب إمداد كييف بالسلاح.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/فنلندا-تخطط-لإقامة-حواجز-على-الحدود-مع-روسيا-1063367639.html
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061839977_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_50b0efdcef0a94b790b91ea11d46d911.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, فنلندا, روسيا, أخبار أوكرانيا

فنلندا تعتزم إرسال الحزمة الخامسة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

11:02 GMT 10.06.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen / علم فنلندا
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen /
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الجمعة، أنها سترسل الحزمة الخامسة من المساعدات العسكرية الإضافية إلى أوكرانيا؛ وذلك دون الكشف عن المحتوى والطريقة والجدول الزمني للتوريد.
هلسنكي - سبوتنيك. وقالت الدفاع الفنلندية، في بيان: "ترسل فنلندا مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا؛ لضمان وصول المساعدة إلى المرسل إليه، لا يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول محتوى المساعدة وطريقة التسليم وتوقيتها".

ولفتت الوزارة إلى أنه عند اتخاذ قرار تقديم المساعدات الإضافية، تم الأخذ بعين الاعتبار كل من احتياجات أوكرانيا وكذلك موارد قوات الدفاع الفنلندية.

وتم الإبلاغ عن أول توريد لأسلحة فنلندية إلى أوكرانيا في 28 شباط/فبراير، والثاني في 24 آذار/مارس، والثالث في 19 نيسان/أبريل، والحزمة الرابعة في 5 أيار/مايو.
الحدود الروسية الفنلندية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
فنلندا تخطط لإقامة حواجز على الحدود مع روسيا
06:25 GMT
وسبق لوزير الخارجية الروسي، سيرعي لافروف، أن أعلن أن أي شحنة مرسلة إلى أوكرانيا تحتوي على أسلحة؛ ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت الخارجية الروسية: إن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأرسلت روسيا مذكرة احتجاج لدول حلف الناتو بسبب إمداد كييف بالسلاح.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала