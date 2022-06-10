ليفربول يعلن رحيل مهاجمه ويوجه له رسالة مؤثرة
08:22 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 08:33 GMT 10.06.2022)
© AFP 2022 / PAUL ELLISديفوك أوريغي
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رحيل أحد مهاجميه، الذي وصفه موقعه الرسمي بـ"الأسطورة"، موجها له رسالة وداع مؤثرة.
وقال النادي في بيان أمس الخميس إن "مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريغي سيغادر الفريق بانتهاء عقده في 30 يونيو الجاري".
Divock Origi will leave the club when his contract expires at the end of June.— Liverpool FC (@LFC) June 9, 2022
Thank you for an incredible eight years of service and leaving us with so many special memories. @DivockOrigi, Liverpool legend ❤️ pic.twitter.com/lkQsNKANVp
ووجه ليفربول رسالة للاعب جاء فيها: "شكرا لك على 8 سنوات رائعة خدمت فيها الفريق، ساهمت خلالها في لحظات استثنائية".
وأتم "أوريغي، أسطورة ليفربول".
Always delivering on the big occasions 🤩— Liverpool FC (@LFC) June 9, 2022
Comment your favourite @DivockOrigi moment below ⤵ pic.twitter.com/k3whnUGVsN
كما نشرت حسابات النادي على مواقع التواصل مقاطع فيديو تبرز أهم لحظات أوريغي منذ انتقاله لصفوف الفريق.
وعلقت بقولها "كانت رحلة استثنائية مع لحظات مميزة في تاريخنا، شكرا لك أوريغي على كل شيء".
The legendary @DivockOrigi ❤️ pic.twitter.com/nPUtFTJNKM— Liverpool FC (@LFC) June 9, 2022
وكان أوريغي الذي يبلغ من العمر (27 عاما) قد التحق بصفوف ليفربول في صيف 2014 قادما من نادي ليل الفرنسي.