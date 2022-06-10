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ليفربول يعلن رحيل مهاجمه ويوجه له رسالة مؤثرة
ليفربول يعلن رحيل مهاجمه ويوجه له رسالة مؤثرة
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رحيل أحد مهاجميه، الذي وصفه موقعه الرسمي بـ"الأسطورة"، موجها له رسالة وداع مؤثرة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T08:22+0000
2022-06-10T08:33+0000
رياضة
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقال النادي في بيان أمس الخميس إن "مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريغي سيغادر الفريق بانتهاء عقده في 30 يونيو الجاري".ووجه ليفربول رسالة للاعب جاء فيها: "شكرا لك على 8 سنوات رائعة خدمت فيها الفريق، ساهمت خلالها في لحظات استثنائية".وأتم "أوريغي، أسطورة ليفربول".كما نشرت حسابات النادي على مواقع التواصل مقاطع فيديو تبرز أهم لحظات أوريغي منذ انتقاله لصفوف الفريق.وكان أوريغي الذي يبلغ من العمر (27 عاما) قد التحق بصفوف ليفربول في صيف 2014 قادما من نادي ليل الفرنسي.
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رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي

ليفربول يعلن رحيل مهاجمه ويوجه له رسالة مؤثرة

08:22 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 08:33 GMT 10.06.2022)
© AFP 2022 / PAUL ELLISديفوك أوريغي
ديفوك أوريغي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رحيل أحد مهاجميه، الذي وصفه موقعه الرسمي بـ"الأسطورة"، موجها له رسالة وداع مؤثرة.
وقال النادي في بيان أمس الخميس إن "مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريغي سيغادر الفريق بانتهاء عقده في 30 يونيو الجاري".
ووجه ليفربول رسالة للاعب جاء فيها: "شكرا لك على 8 سنوات رائعة خدمت فيها الفريق، ساهمت خلالها في لحظات استثنائية".
وأتم "أوريغي، أسطورة ليفربول".
كما نشرت حسابات النادي على مواقع التواصل مقاطع فيديو تبرز أهم لحظات أوريغي منذ انتقاله لصفوف الفريق.
وعلقت بقولها "كانت رحلة استثنائية مع لحظات مميزة في تاريخنا، شكرا لك أوريغي على كل شيء".
وكان أوريغي الذي يبلغ من العمر (27 عاما) قد التحق بصفوف ليفربول في صيف 2014 قادما من نادي ليل الفرنسي.
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