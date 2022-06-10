https://arabic.sputniknews.com/20220610/ملكة-جمال-فلسطين-بلباس-أسرى-السجون-الإسرائيلية-في-حفل-ملكة-جمال-العالم-فيديو-1063393809.html
ملكة جمال فلسطين بلباس أسرى السجون الإسرائيلية في حفل ملكة جمال العالم... فيديو
ملكة جمال فلسطين بلباس أسرى السجون الإسرائيلية في حفل ملكة جمال العالم... فيديو
ظهرت ملكة جمال فلسطين وهي ترتدي لباس الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال حفل ملكة جمال العالم المقام في إندونيسيا. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:50+0000
2022-06-10T12:50+0000
2022-06-10T12:54+0000
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وتضامنت ملكة الجمال الفلسطينية، لورين امسيح، على طريقتها الخاصة، مع الأسرى الفلسطينيين، حيث ظهرت وهي ترتدي لباس الأسرى في السجون الإسرائيلية.وبحسب قناة وكالة "شهاب" الفلسطينية على تلغرام، ارتدت امسح هذا الزي خلال حفل ملكة جمال العالم المقام في إندونيسيا بهدف تسليط الضوء على معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, مجتمع
ملكة جمال فلسطين بلباس أسرى السجون الإسرائيلية في حفل ملكة جمال العالم... فيديو
12:50 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 12:54 GMT 10.06.2022) تابعنا عبر
ظهرت ملكة جمال فلسطين وهي ترتدي لباس الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال حفل ملكة جمال العالم المقام في إندونيسيا.
وتضامنت ملكة الجمال الفلسطينية، لورين امسيح، على طريقتها الخاصة، مع الأسرى الفلسطينيين، حيث ظهرت وهي ترتدي لباس الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وبحسب قناة وكالة "شهاب" الفلسطينية على تلغرام، ارتدت امسح هذا الزي خلال حفل ملكة جمال العالم المقام في إندونيسيا بهدف تسليط الضوء على معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية.