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https://arabic.sputniknews.com/20220610/ملكة-جمال-فلسطين-بلباس-أسرى-السجون-الإسرائيلية-في-حفل-ملكة-جمال-العالم-فيديو-1063393809.html
ملكة جمال فلسطين بلباس أسرى السجون الإسرائيلية في حفل ملكة جمال العالم... فيديو
ملكة جمال فلسطين بلباس أسرى السجون الإسرائيلية في حفل ملكة جمال العالم... فيديو
ظهرت ملكة جمال فلسطين وهي ترتدي لباس الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال حفل ملكة جمال العالم المقام في إندونيسيا. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
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وتضامنت ملكة الجمال الفلسطينية، لورين امسيح، على طريقتها الخاصة، مع الأسرى الفلسطينيين، حيث ظهرت وهي ترتدي لباس الأسرى في السجون الإسرائيلية.وبحسب قناة وكالة "شهاب" الفلسطينية على تلغرام، ارتدت امسح هذا الزي خلال حفل ملكة جمال العالم المقام في إندونيسيا بهدف تسليط الضوء على معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية.
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ملكة جمال فلسطين بلباس أسرى السجون الإسرائيلية في حفل ملكة جمال العالم... فيديو

12:50 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 12:54 GMT 10.06.2022)
© AFP 2022 / Ricardo Arduengo ملكة جمال العالم لعام 2019، توني-آن سنغه تهنئ ملكة جمال بولندا، كارولينا بيلاوسكا (وسط الصورة) بفوزها بلقب ملكة جمال العالم في سان خوان، بورتوريكو، 16 مارس 2022
ملكة جمال العالم لعام 2019، توني-آن سنغه تهنئ ملكة جمال بولندا، كارولينا بيلاوسكا (وسط الصورة) بفوزها بلقب ملكة جمال العالم في سان خوان، بورتوريكو، 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / Ricardo Arduengo
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ظهرت ملكة جمال فلسطين وهي ترتدي لباس الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال حفل ملكة جمال العالم المقام في إندونيسيا.
وتضامنت ملكة الجمال الفلسطينية، لورين امسيح، على طريقتها الخاصة، مع الأسرى الفلسطينيين، حيث ظهرت وهي ترتدي لباس الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وبحسب قناة وكالة "شهاب" الفلسطينية على تلغرام، ارتدت امسح هذا الزي خلال حفل ملكة جمال العالم المقام في إندونيسيا بهدف تسليط الضوء على معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية.
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