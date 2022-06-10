نائب سوري: لا يوجد في العرف الدولي شيء اسمه "منطقة آمنة" هذه من اختراعات أردوغان
09:29 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 09:42 GMT 10.06.2022)
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
© AFP 2022 / DELIL SOULEIMAN
حصري
قال عضو مجلس الشعب السوري عمار الأسد: إن "ما يصرح به الرئيس التركي رجب أردوغان بإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم في الشمال السوري هو مدان ومرفوض ولن يكون هناك تحقيق لأحلامه بتوسيع امبراطوريته".
دمشق - سبوتنيك. وأضاف الأسد في مقابلة مع "سبوتنيك"، "اعتدنا على النظرة العدائية لرأس النظام التركي لجيرانه ونهجه الاستعماري ودعم الإرهاب والتخريب والابتزاز لتحقيق مآربه السياسية".
وتابع "اليوم يهدد بتنفيذ منطقة يسميها آمنة بعمق 30 كم؛ لايوجد في العرف الدولي شيء اسمه منطقة آمنة، ولا بالمواثيق الدولية ولا الاتفاقيات هذه اختراعات تشابه لاختراعه لما يسمى الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام وجبهة النصرة [الإرهابية المحظورة في روسيا] الذي اخترعهم ويمولهم شخصيا".
وأوضح، أن "هذه التصريحات عدائية لدعم الإرهابيين لاحتلال دولة جارة ولتهجير الشعب الموجود بهدف التغيير الديموغرافي".
وأردف النائب السوري "هو يضحك على الداخل التركي بأنه سيعيد مليون لاجئ سوري وهو من هجرهم، وهذا ماحصل في عفرين عندما هجر أهلها الأصليين ووطن عوضا عنهم الشيشاني والأوزبكي والتركستاني وكل من يتحدث اللغة التركية".
وأكد أن "هذا العمل لن يمر بالمطلق، الاحتلال التركي وذيوله سيزول مع الوقت وأعتقد أنه لن يستطيع أن يحقق ما خطط له، لأن هناك معادلات وقوة شعبية والجيش السوري والدولة السورية متماسكة وموجودة على عكس ما كان يخطط له هو وأسياده على أن يدمروا الدولة السورية ويفتتوها، لدينا أيضا الحلفاء، الصديق الروسي والإيراني وكل الشرفاء في هذا العالم يدينون ذلك ولن يقبلوا به ولن يكون هناك تحقيق للمشروع الاستعماري الإرهابي".
وأشار إلى أن "أردوغان مقبل على انتخابات رئاسية وتصريحاته تأتي من ضمن سياق الحملة الانتخابية لكسب بعض الشعبية".
وتعليقا على تصريحات بعض القيادات الكردية الأخيرة لدعوة الحكومة السورية للتنسيق معهم لمواجهة تركيا، قال النائب الأسد: "من الطبيعي أن يلجأ الأكراد إلى الدولة السورية فهم جزء منها، عليهم أن لايراهنوا على الغرب وأمريكا والأمثلة حاضرة في أفغانستان كيف تركوا أعوانهم وأزلامهم، لا بديل لديهم عن الانطواء، تحت الدولة السورية وأن يجروا حوارا لحل أي خلاف" .
واختتم البرلماني السوري بالقول: "كل خياراتهم على مدى التاريخ كانت خاطئة وأتمني أن لايخطئوا هذه المرة".
وأشار إلى أن "أردوغان مقبل على انتخابات رئاسية وتصريحاته تأتي من ضمن سياق الحملة الانتخابية لكسب بعض الشعبية".
وتعليقا على تصريحات بعض القيادات الكردية الأخيرة لدعوة الحكومة السورية للتنسيق معهم لمواجهة تركيا، قال النائب الأسد: "من الطبيعي أن يلجأ الأكراد إلى الدولة السورية فهم جزء منها، عليهم أن لايراهنوا على الغرب وأمريكا والأمثلة حاضرة في أفغانستان كيف تركوا أعوانهم وأزلامهم، لا بديل لديهم عن الانطواء، تحت الدولة السورية وأن يجروا حوارا لحل أي خلاف" .
واختتم البرلماني السوري بالقول: "كل خياراتهم على مدى التاريخ كانت خاطئة وأتمني أن لايخطئوا هذه المرة".