https://arabic.sputniknews.com/20220610/وزير-الري-الإثيوبي-يعلق-على-هزيمة-مصر-في-التصفيات-المؤهلة-لكأس-أمم-أفريقيا-1063408088.html
وزير الري الإثيوبي يعلق على هزيمة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلق على هزيمة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا
علق وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، على هزيمة منتخب بلاده لنظيره المصري، في مبارة كرة القدم التي جمعت بينهما، أمس الخميس، ضمن الجولة الثانية من المجموعة... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T18:19+0000
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وكتب بيكيلي عبر "تويتر": "تهانينا للاعبي فريق كرة القدم الإثيوبي على حسن اللعب والفوز،نحن أيضا سعداء".وتابع: "مبروك لمنتخبنا الوطني الإثيوبي لكرة القدم فوزه في مباراة اليوم!".وخسر منتخب مصر المباراة بنتيجة (2-0)، وكانت آخر مباراة بين المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 1989 وانتهت بفوز مصر بنتيجة (8-1).وقدم منتخب مصر، أمس الخميس، واحدة من أسوأ مبارياته على مدار تاريخه أمام نظيره الإثيوبي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.وبعد المباراة، انتاب المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الشديد، وعبروا عن خيبة أملهم في اللاعبين وجهاز المنتخب وحزنهم الشديد لما وصل إليه حال المنتخب المصري.في سياق متصل، دعا وزير الرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، اليوم الجمعة، إلى عقد مؤتمر قومي كبير لتطوير وحل مشاكل كرة القدم في مصر.وحسب موقع "مصراوي"، جاءت دعوة الوزير المصري أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، ومشاركته في ماراثون للدراجات بمشاركة 500 شاب وفتاة.وأقيمت مباراة مصر وإثيوبيا في مالاوي، بناء على طلب منتخب إثيوبيا بعد حظر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لعب المباريات على ملعبها.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/منتخب-إثيوبيا-يكتفي-بهدفين-مع-الرأفة-في-مباراة-غاب-عنها-لاعبو-مصر-1063355470.html
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وزير الري الإثيوبي يعلق على هزيمة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا
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علق وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، على هزيمة منتخب بلاده لنظيره المصري، في مبارة كرة القدم التي جمعت بينهما، أمس الخميس، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.
وكتب بيكيلي عبر "تويتر": "تهانينا للاعبي فريق كرة القدم الإثيوبي على حسن اللعب والفوز،نحن أيضا سعداء".
وتابع: "مبروك لمنتخبنا الوطني الإثيوبي لكرة القدم فوزه في مباراة اليوم!".
وخسر منتخب مصر
المباراة بنتيجة (2-0)، وكانت آخر مباراة بين المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 1989 وانتهت بفوز مصر بنتيجة (8-1).
وقدم منتخب مصر، أمس الخميس، واحدة من أسوأ مبارياته على مدار تاريخه أمام نظيره الإثيوبي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.
وبعد المباراة، انتاب المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الشديد، وعبروا عن خيبة أملهم في اللاعبين وجهاز المنتخب وحزنهم الشديد لما وصل إليه حال المنتخب المصري.
في سياق متصل، دعا وزير الرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، اليوم الجمعة، إلى عقد مؤتمر قومي كبير لتطوير وحل مشاكل كرة القدم في مصر.
وحسب موقع "مصراوي"
، جاءت دعوة الوزير المصري أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، ومشاركته في ماراثون للدراجات بمشاركة 500 شاب وفتاة.
وأقيمت مباراة مصر وإثيوبيا في مالاوي، بناء على طلب منتخب إثيوبيا بعد حظر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لعب المباريات على ملعبها.