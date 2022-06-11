عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220611/أمريكا-تلغي-شرط-فحص-كورونا-لدخول-أراضيها-1063419274.html
أمريكا تلغي شرط فحص كورونا لدخول أراضيها
أمريكا تلغي شرط فحص كورونا لدخول أراضيها
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن بلاده ستوقف العمل بمطلب فحص "كوفيد-19" قبل المغادرة بالنسبة للرحلات الجوية الدولية القادمة إليها، وذلك بعد ضغوط شديدة من... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T08:11+0000
2022-06-11T08:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/11/1043691195_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_816fc8f684304bae9723f52b83fd5a05.jpg
وحسب "رويترز"، أضاف المسؤول الأمريكي أن القرار سيبدأ سريانه ابتداءً من غدا الأحد، في الساعة 12:01.وستعلن إدارة بايدن، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لم تعد تطلب إجراء فحوص كورونا قبل المغادرة للمسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة. وبناء عليه، فإن هذا الإجراء لم يعد ضروريًا بناءً على الحقائق العلمية والمعلومات المتوافرة.وأشار المسؤول إلى أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ستعيد تقييم هذا القرار بعد 90 يومًا.وكانت الولايات المتحدة قد ألزمت في وقت سابق، المسافرين بتقديم نتيجة سلبية لفحص "كوفيد-19" في غضون يوم قبل الرحلات المتجهة إليها، لكنها لا تطلب فحوصًا للقادمين عبر منافذ الحدود البرية.وتسبب الوباء وفق الأرقام الرسمية بوفاة أكثر من 6 ملايين شخص منذ ظهوره لأول مرة في الصين أواخر عام 2019، لكن يُعتقد أن العدد الحقيقي أكثر بثلاثة أضعاف على الأقل.وفي حين أن العديد من البلدان تلغي التدابير الوقائية وتحاول العودة إلى الحياة الطبيعية، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الوباء لم ينته بعد.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/أمريكا-تجيز-أول-اختبار-للكشف-عن-كورونا-عبر-التنفس-النتيجة-في-أقل-من-3-دقائق-1061496128.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/11/1043691195_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_02ed1b8cc0d064346a316572865c9517.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, العالم, أخبار العالم الآن

أمريكا تلغي شرط فحص كورونا لدخول أراضيها

08:11 GMT 11.06.2022
© AP Photo / Christian Charisiusمطار هامبورغ - ألمانيا
مطار هامبورغ - ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Christian Charisius
تابعنا عبرTelegram
قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن بلاده ستوقف العمل بمطلب فحص "كوفيد-19" قبل المغادرة بالنسبة للرحلات الجوية الدولية القادمة إليها، وذلك بعد ضغوط شديدة من شركات الطيران وصناعة السياحة.
وحسب "رويترز"، أضاف المسؤول الأمريكي أن القرار سيبدأ سريانه ابتداءً من غدا الأحد، في الساعة 12:01.
وستعلن إدارة بايدن، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لم تعد تطلب إجراء فحوص كورونا قبل المغادرة للمسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة.
وبناء عليه، فإن هذا الإجراء لم يعد ضروريًا بناءً على الحقائق العلمية والمعلومات المتوافرة.
وأشار المسؤول إلى أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ستعيد تقييم هذا القرار بعد 90 يومًا.
اختبار كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
أمريكا تجيز أول اختبار للكشف عن "كورونا" عبر التنفس.. النتيجة في أقل من 3 دقائق
22 أبريل, 14:35 GMT
وكانت الولايات المتحدة قد ألزمت في وقت سابق، المسافرين بتقديم نتيجة سلبية لفحص "كوفيد-19" في غضون يوم قبل الرحلات المتجهة إليها، لكنها لا تطلب فحوصًا للقادمين عبر منافذ الحدود البرية.
وتسبب الوباء وفق الأرقام الرسمية بوفاة أكثر من 6 ملايين شخص منذ ظهوره لأول مرة في الصين أواخر عام 2019، لكن يُعتقد أن العدد الحقيقي أكثر بثلاثة أضعاف على الأقل.
وفي حين أن العديد من البلدان تلغي التدابير الوقائية وتحاول العودة إلى الحياة الطبيعية، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الوباء لم ينته بعد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала