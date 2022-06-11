https://arabic.sputniknews.com/20220611/أمريكا-تلغي-شرط-فحص-كورونا-لدخول-أراضيها-1063419274.html

أمريكا تلغي شرط فحص كورونا لدخول أراضيها

أمريكا تلغي شرط فحص كورونا لدخول أراضيها

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن بلاده ستوقف العمل بمطلب فحص "كوفيد-19" قبل المغادرة بالنسبة للرحلات الجوية الدولية القادمة إليها، وذلك بعد ضغوط شديدة من... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T08:11+0000

2022-06-11T08:11+0000

2022-06-11T08:11+0000

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وحسب "رويترز"، أضاف المسؤول الأمريكي أن القرار سيبدأ سريانه ابتداءً من غدا الأحد، في الساعة 12:01.وستعلن إدارة بايدن، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لم تعد تطلب إجراء فحوص كورونا قبل المغادرة للمسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة. وبناء عليه، فإن هذا الإجراء لم يعد ضروريًا بناءً على الحقائق العلمية والمعلومات المتوافرة.وأشار المسؤول إلى أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ستعيد تقييم هذا القرار بعد 90 يومًا.وكانت الولايات المتحدة قد ألزمت في وقت سابق، المسافرين بتقديم نتيجة سلبية لفحص "كوفيد-19" في غضون يوم قبل الرحلات المتجهة إليها، لكنها لا تطلب فحوصًا للقادمين عبر منافذ الحدود البرية.وتسبب الوباء وفق الأرقام الرسمية بوفاة أكثر من 6 ملايين شخص منذ ظهوره لأول مرة في الصين أواخر عام 2019، لكن يُعتقد أن العدد الحقيقي أكثر بثلاثة أضعاف على الأقل.وفي حين أن العديد من البلدان تلغي التدابير الوقائية وتحاول العودة إلى الحياة الطبيعية، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن الوباء لم ينته بعد.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/أمريكا-تجيز-أول-اختبار-للكشف-عن-كورونا-عبر-التنفس-النتيجة-في-أقل-من-3-دقائق-1061496128.html

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