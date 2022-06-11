https://arabic.sputniknews.com/20220611/أنطونوف-واشنطن-ليست-مستعدة-لاستئناف-الاتصالات-حول-الاستقرار-الاستراتيجي-1063414953.html

أنطونوف: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف الاتصالات حول الاستقرار الاستراتيجي

أنطونوف: واشنطن ليست مستعدة لاستئناف الاتصالات حول الاستقرار الاستراتيجي

أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة اليوم لاستئناف الاتصالات حول الاستقرار الاستراتيجي، مشيراً إلى استعداد موسكو... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T01:06+0000

2022-06-11T01:06+0000

2022-06-11T01:06+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن – سبوتنيك. وقال أنطونوف لوكالة سبوتنيك: "اليوم زملاءنا الأمريكيين غير مستعدين لاستئناف الاتصالات حول الاستقرار الاستراتيجي. لقد أعلن ممثليهم ذلك مراراً. لذلك ننتظر استعدادهم".وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، توترا بلغ ذروته منذ إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس في أوكرانيا.وتقدم الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها من الدول الغربية، الأسلحة إلى أوكرانيا بزعم مساندتها في التصدي للقوات المسلحة الروسية، وهو ما تعتبره موسكو، محاولة من الغرب بقيادة واشنطن لإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها.كما قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220610/أنطونوف-العلاقات-بين-موسكو-وواشنطن-يمكن-أن-تتدهور-أكثر--1063414545.html

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