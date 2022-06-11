https://arabic.sputniknews.com/20220611/إصدار-أول-جواز-سفر-روسي-في-منطقة-خيرسون-1063422541.html
إصدار أول جواز سفر روسي في منطقة خيرسون
إصدار أول جواز سفر روسي في منطقة خيرسون
أصدرت سلطات منطقة خيرسون أول جواز سفر روسي، واستلم 23 شخصا وثيقة هوية، من بينهم رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T09:46+0000
2022-06-11T09:46+0000
2022-06-11T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
عمليات عسكرية
جواز سفر
أخبار أوكرانيا
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وقال سالدو في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "هذا حدث تاريخي بالنسبة لنا. في منطقة خيرسون، تلقينا رسميا تأكيدا لمواطن روسي. هذه هي أهم وثيقة موجودة في حياة أي شخص".وصرح السكرتير الصحفي للإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، سيرغي موروز، بأن موعد إصدار جوازات السفر الأولى يتزامن مع الاحتفال المرتقب بيوم روسيا.خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه جنوبي أوكرانيا. وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/مسؤول-روسي-فتح-الحدود-بين-خيرسون-وشبه-جزيرة-القرم-سيسهل-تصدير-الحبوب-1063369645.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, جواز سفر, أخبار أوكرانيا
إصدار أول جواز سفر روسي في منطقة خيرسون
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أصدرت سلطات منطقة خيرسون أول جواز سفر روسي، واستلم 23 شخصا وثيقة هوية، من بينهم رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو.
وقال سالدو في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "هذا حدث تاريخي بالنسبة لنا. في منطقة خيرسون، تلقينا رسميا تأكيدا لمواطن روسي. هذه هي أهم وثيقة موجودة في حياة أي شخص".
وصرح السكرتير الصحفي للإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، سيرغي موروز، بأن موعد إصدار جوازات السفر الأولى يتزامن مع الاحتفال المرتقب بيوم روسيا.
خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه جنوبي أوكرانيا. وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.