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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220611/إصدار-أول-جواز-سفر-روسي-في-منطقة-خيرسون-1063422541.html
إصدار أول جواز سفر روسي في منطقة خيرسون
إصدار أول جواز سفر روسي في منطقة خيرسون
أصدرت سلطات منطقة خيرسون أول جواز سفر روسي، واستلم 23 شخصا وثيقة هوية، من بينهم رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T09:46+0000
2022-06-11T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
عمليات عسكرية
جواز سفر
أخبار أوكرانيا
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وقال سالدو في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "هذا حدث تاريخي بالنسبة لنا. في منطقة خيرسون، تلقينا رسميا تأكيدا لمواطن روسي. هذه هي أهم وثيقة موجودة في حياة أي شخص".وصرح السكرتير الصحفي للإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، سيرغي موروز، بأن موعد إصدار جوازات السفر الأولى يتزامن مع الاحتفال المرتقب بيوم روسيا.خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه جنوبي أوكرانيا. وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/مسؤول-روسي-فتح-الحدود-بين-خيرسون-وشبه-جزيرة-القرم-سيسهل-تصدير-الحبوب-1063369645.html
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روسيا, عمليات عسكرية, جواز سفر, أخبار أوكرانيا

إصدار أول جواز سفر روسي في منطقة خيرسون

09:46 GMT 11.06.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمبنى بلدية خيرسون
مبنى بلدية خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أصدرت سلطات منطقة خيرسون أول جواز سفر روسي، واستلم 23 شخصا وثيقة هوية، من بينهم رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون فلاديمير سالدو.
وقال سالدو في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "هذا حدث تاريخي بالنسبة لنا. في منطقة خيرسون، تلقينا رسميا تأكيدا لمواطن روسي. هذه هي أهم وثيقة موجودة في حياة أي شخص".
وصرح السكرتير الصحفي للإدارة العسكرية والمدنية للمنطقة، سيرغي موروز، بأن موعد إصدار جوازات السفر الأولى يتزامن مع الاحتفال المرتقب بيوم روسيا.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 حافلة عمومية تحمل أحد رموز العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس - الحرف Z; تسير عبر منطقة خيرسون، في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مسؤول روسي: فتح الحدود بين خيرسون وشبه جزيرة القرم سيسهل تصدير الحبوب
أمس, 07:11 GMT
خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه جنوبي أوكرانيا. وقد تم تشكيل إدارات مدنية - عسكرية في المناطق، وبدأت القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الروسية في البث، وأعيدت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.
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Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:48 GMT
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