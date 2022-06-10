https://arabic.sputniknews.com/20220610/مسؤول-روسي-فتح-الحدود-بين-خيرسون-وشبه-جزيرة-القرم-سيسهل-تصدير-الحبوب-1063369645.html
مسؤول روسي: فتح الحدود بين خيرسون وشبه جزيرة القرم سيسهل تصدير الحبوب
مسؤول روسي: فتح الحدود بين خيرسون وشبه جزيرة القرم سيسهل تصدير الحبوب
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الجمعة إنه في المستقبل ستتم إزالة الحدود بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم ما... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T07:11+0000
2022-06-10T07:11+0000
2022-06-10T07:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال ستريموسوف خلال مقابلة مع "سولوفيوف لايف": "أعتقد أنه في المستقبل ستزال هذه الحدود تمامًا، وسيذهب تدفق الحبوب والأغذية الأخرى ليس فقط إلى روسيا، ولكن أيضًا إلى دول أخرى".وفي وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوريجيه، إنه سيتم إجراء استفتاء حول دخول المنطقة إلى روسيا هذا العام، وبدأت الاستعدادات له وستستغرق عدة أشهر.يشار إلى أنَّ منطقة خيرسون وجزءا من منطقة زابوريجيه دخلا تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.وأعلنت سلطات المنطقتين عن خطط لتصبح الأراضي جزءا من روسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مسؤول روسي: فتح الحدود بين خيرسون وشبه جزيرة القرم سيسهل تصدير الحبوب
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أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الجمعة إنه في المستقبل ستتم إزالة الحدود بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم ما سيساعد أيضًا بتصدير الحبوب.
وقال ستريموسوف خلال مقابلة مع "سولوفيوف لايف": "أعتقد أنه في المستقبل ستزال هذه الحدود تمامًا، وسيذهب تدفق الحبوب والأغذية الأخرى ليس فقط إلى روسيا، ولكن أيضًا إلى دول أخرى".
وفي وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوريجيه، إنه سيتم إجراء استفتاء حول دخول المنطقة
إلى روسيا هذا العام، وبدأت الاستعدادات له وستستغرق عدة أشهر.
يشار إلى أنَّ منطقة خيرسون وجزءا من منطقة زابوريجيه
دخلا تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت سلطات المنطقتين عن خطط لتصبح الأراضي جزءا من روسيا.