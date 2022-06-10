عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/مسؤول-روسي-فتح-الحدود-بين-خيرسون-وشبه-جزيرة-القرم-سيسهل-تصدير-الحبوب-1063369645.html
مسؤول روسي: فتح الحدود بين خيرسون وشبه جزيرة القرم سيسهل تصدير الحبوب
مسؤول روسي: فتح الحدود بين خيرسون وشبه جزيرة القرم سيسهل تصدير الحبوب
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الجمعة إنه في المستقبل ستتم إزالة الحدود بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم ما... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T07:11+0000
2022-06-10T07:11+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062575539_0:66:3250:1894_1920x0_80_0_0_fc02e6c646ac96a3e539091755077fcd.jpg
وقال ستريموسوف خلال مقابلة مع "سولوفيوف لايف": "أعتقد أنه في المستقبل ستزال هذه الحدود تمامًا، وسيذهب تدفق الحبوب والأغذية الأخرى ليس فقط إلى روسيا، ولكن أيضًا إلى دول أخرى".وفي وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوريجيه، إنه سيتم إجراء استفتاء حول دخول المنطقة إلى روسيا هذا العام، وبدأت الاستعدادات له وستستغرق عدة أشهر.يشار إلى أنَّ منطقة خيرسون وجزءا من منطقة زابوريجيه دخلا تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.وأعلنت سلطات المنطقتين عن خطط لتصبح الأراضي جزءا من روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062575539_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_d6424e9d575ba01fdbc75a26b35d7c2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

مسؤول روسي: فتح الحدود بين خيرسون وشبه جزيرة القرم سيسهل تصدير الحبوب

07:11 GMT 10.06.2022
© AFP 2022 / Olga Maltsevaتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 حافلة عمومية تحمل أحد رموز العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس - الحرف "Z"; تسير عبر منطقة خيرسون، في أوكرانيا.
تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 20 مايو 2022 حافلة عمومية تحمل أحد رموز العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس - الحرف Z; تسير عبر منطقة خيرسون، في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الجمعة إنه في المستقبل ستتم إزالة الحدود بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم ما سيساعد أيضًا بتصدير الحبوب.
وقال ستريموسوف خلال مقابلة مع "سولوفيوف لايف": "أعتقد أنه في المستقبل ستزال هذه الحدود تمامًا، وسيذهب تدفق الحبوب والأغذية الأخرى ليس فقط إلى روسيا، ولكن أيضًا إلى دول أخرى".
وفي وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوريجيه، إنه سيتم إجراء استفتاء حول دخول المنطقة إلى روسيا هذا العام، وبدأت الاستعدادات له وستستغرق عدة أشهر.
يشار إلى أنَّ منطقة خيرسون وجزءا من منطقة زابوريجيه دخلا تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت سلطات المنطقتين عن خطط لتصبح الأراضي جزءا من روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала