عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220611/إيران-تعلن-إحباط-هجوم-سيبراني-على-بلدية-طهران-1063431814.html
إيران تعلن إحباط هجوم سيبراني على بلدية طهران
إيران تعلن إحباط هجوم سيبراني على بلدية طهران
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن إحباط هجوم سيبراني على المنظومة الإلكترونية التابعة لبلدية طهران يوم الخميس الماضي. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T12:28+0000
2022-06-11T12:28+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1158:651_1920x0_80_0_0_c4f486ad123ccacd1b48b84d21744cae.jpg
وقال رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، إن بلاده "أحبطت هجوما سيبرانيا على المنظومة الإلكترونية التابعة لبلدية طهران"، موجها "الشكر إلى أعضاء الطاقم التقني للبلدية حيث بذلوا جهدا كبيرا وأفشلوا مخطط العدو"، وذلك حسب موقع إيران بالعربي.وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت الثلاثاء الماضي عن أن الموساد الإسرائيلي وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران قبل أيام.وأعلنت بلدية العاصمة الإيرانية طهران، مؤخرا، تعرض مواقعها الإلكترونية لهجوم سيبراني، من قبل مجموعة قراصنة تابعة لمنظمة "مجاهدي خلق".وأكدت منظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدية طهران وقوع هجوم إلكتروني على مواقع المنظمة، واصفةً إياه بأنه "تعطيل متعمد"، أصاب النظام الداخلي للبلدية، مشيرةً إلى أن النظام توقف لبضع دقائق ونشر خلالها القراصنة "صورة مهينة".وعشية الذكرى السنوية لوفاة المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني، قالت جماعة قراصنة تُطلق على نفسها اسم "انتفاضة حتى الإطاحة"، أنها اخترقت أكثر من 5 آلاف كاميرا مراقبة، و150 نظاماً في بلدية طهران.وأكد موقع "شهردار فوري" الإخباري التابع لبلدية طهران وقوع هذا الهجوم السيبراني، فيما أفادت صحيفة "شرق" المحلية، عبر حسابها على تويتر، بأنه لا يمكن الوصول إلى موقع بلدية طهران وكذلك يتعذر الدخول إلى نظام "طهران من" الذي يعتبر جزءاً من موقع البلدية.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:880:660_1920x0_80_0_0_81b2cd594f0cefe884fd572444ce5166.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

إيران تعلن إحباط هجوم سيبراني على بلدية طهران

12:28 GMT 11.06.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن إحباط هجوم سيبراني على المنظومة الإلكترونية التابعة لبلدية طهران يوم الخميس الماضي.
وقال رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، إن بلاده "أحبطت هجوما سيبرانيا على المنظومة الإلكترونية التابعة لبلدية طهران"، موجها "الشكر إلى أعضاء الطاقم التقني للبلدية حيث بذلوا جهدا كبيرا وأفشلوا مخطط العدو"، وذلك حسب موقع إيران بالعربي.
وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت الثلاثاء الماضي عن أن الموساد الإسرائيلي وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران قبل أيام.
وقال رئيس مجلس بلدية طهران مهدي جمران، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحرس الثوري الإيراني، إن "الموساد ومنظمة مجاهدي خلق وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران"، مؤكدا استئناف تشغيل الأنظمة البلدية بدءا من اليوم.
وأعلنت بلدية العاصمة الإيرانية طهران، مؤخرا، تعرض مواقعها الإلكترونية لهجوم سيبراني، من قبل مجموعة قراصنة تابعة لمنظمة "مجاهدي خلق".
وأكدت منظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدية طهران وقوع هجوم إلكتروني على مواقع المنظمة، واصفةً إياه بأنه "تعطيل متعمد"، أصاب النظام الداخلي للبلدية، مشيرةً إلى أن النظام توقف لبضع دقائق ونشر خلالها القراصنة "صورة مهينة".
وعشية الذكرى السنوية لوفاة المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني، قالت جماعة قراصنة تُطلق على نفسها اسم "انتفاضة حتى الإطاحة"، أنها اخترقت أكثر من 5 آلاف كاميرا مراقبة، و150 نظاماً في بلدية طهران.
وأكد موقع "شهردار فوري" الإخباري التابع لبلدية طهران وقوع هذا الهجوم السيبراني، فيما أفادت صحيفة "شرق" المحلية، عبر حسابها على تويتر، بأنه لا يمكن الوصول إلى موقع بلدية طهران وكذلك يتعذر الدخول إلى نظام "طهران من" الذي يعتبر جزءاً من موقع البلدية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала