https://arabic.sputniknews.com/20220611/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تدعو-الجميع-لممارسة-أقصى-درجات-ضبط-النفس-عقب-اشتباكات-في-طرابلس-1063427252.html

البعثة الأممية في ليبيا تدعو الجميع لممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب اشتباكات في طرابلس

البعثة الأممية في ليبيا تدعو الجميع لممارسة أقصى درجات ضبط النفس عقب اشتباكات في طرابلس

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، أنها "تلقت أنباء عن وقوع اشتباكات في طرابلس ليلة أمس بين مجموعات مسلحة أدت الى تعريض حياة المدنيين للخطر،... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T11:15+0000

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أخبار ليبيا اليوم

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وأعربت البعثة الأممية، في بيان لها، عن "قلها إزاء هذه التطورات التي تحدث في فترة شديدة الحساسية وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي"، مشيرة إلى أن" الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والأطراف الليبية المعنية يبذلون جهوداً حثيثة في سبيل حلحلة الأوضاع بما في ذلك عبر المحادثات الرامية لوضع إطار دستوري يمكن من تنظيم انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة، ومن المزمع أن تُستهل الجولة الثالثة والأخيرة من هذه المحادثات يوم غد الأحد 12 يونيو/ حزيران في القاهرة".وناشدت البعثة "الأطراف الليبية الأمنية والسياسية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أم الوطني عبر الحوار"، كما ناشدت جميع الليبيين بذل كل ما بوسعهم للحفاظ على استقرار البلاد الهش في هذا الوقت الحرج.وختمت البعثة الأممية في ليبيا بيانها بالإشادة بجهود جميع الأعيان والأطراف الليبية ممن عكفوا على نزع فتيل الاحتقان الحالي وحل الأزمة السياسية القائمة.واندلعت اشتباكات، فجر اليوم السبت، بين مجموعات مسلحة في وسط العاصمة الليبية طرابلس، أمام جزيرة سوق الثلاثاء بالحديقة العامة.وقال شهود عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك": "اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في جزيرة سوق الثلاثاء بين مجموعات مسلحة خلال تبادل لإطلاق النار بينهم".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

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أخبار ليبيا اليوم