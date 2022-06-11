https://arabic.sputniknews.com/20220611/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-انتشار-بطيخ-وخوخ-وطماطم-مسممة-بالأسواق-1063446607.html
الحكومة المصرية تكشف حقيقة انتشار بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بالأسواق
الحكومة المصرية تكشف حقيقة انتشار بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بالأسواق
نفت الحكومة المصرية ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T16:26+0000
2022-06-11T16:26+0000
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جاء هذ في بيان نشر، اليوم السبت، على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيسبوك".وقال البيان إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت تلك الأنباء.وأكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لانتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية.وشددت على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ والخوخ والطماطم سليمة وآمنة تماما، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات.وأشار البيان إلى أن هذه المنتجات تخضع لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20210811/خبيرة-تغذية-تحذر-من-تناول-البطيخ-مع-البذور-1049816377.html
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أخبار مصر الآن
الحكومة المصرية تكشف حقيقة انتشار بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بالأسواق
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نفت الحكومة المصرية ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.
جاء هذ في بيان نشر، اليوم السبت، على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيسبوك".
وقال البيان إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لانتشار أنواع بطيخ
وخوخ وطماطم مسممة بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية.
وشددت على أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ والخوخ والطماطم سليمة وآمنة تماما، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات.
وأشار البيان إلى أن هذه المنتجات تخضع لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.