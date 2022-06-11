https://arabic.sputniknews.com/20220611/الدفاع-الروسية--تدمير-مراكز-تواجد-فيها-مرتزقة-أجانب-في-منطقة-خاركوف-1063420010.html
الدفاع الروسية: تدمير مراكز تواجد فيها مرتزقة أجانب في منطقة خاركوف
الدفاع الروسية: تدمير مراكز تواجد فيها مرتزقة أجانب في منطقة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مراكز تواجد بها مرتزقة أجانب في منطقة خاركوف. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T08:28+0000
2022-06-11T08:28+0000
2022-06-11T08:28+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن قوات الفضاء الروسية دمرت نقطة انتشار لمرتزقة أجانب بصواريخ عالية الدقة في منطقة خاركوف.وأوضح كوناشينكوف، أنه خلال يوم أمس، تم قصف 9 مناطق تمركزت فيها قوات أوكرانية بالإضافة لمخازن أسلحة، وتم استهداف خمس مواقع لوحدات أنظمة إطلاق صواريخ متعددة استهدفت مناطق سكنية هي مالايا زانتسوفا، فولشياروفكا، بدغورونيه، مالايا إلينوفكا وليشيانسك من جمهورية لوغانسك الشعبية، ودمرت أيضا نظام الصواريخ المضادة للطائرات "Buk-M1" في منطقة مينكوفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع أن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش ضربا 48 منطقة لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة الضربات الجوية، تم القضاء على أكثر من 170 قوميا وتدمير خمس دبابات وست قطع مدفعية ميدانية و8 مركبات خاصة و مستودع ذخيرة في منطقة كراسنوبولي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير مراكز تواجد فيها مرتزقة أجانب في منطقة خاركوف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مراكز تواجد بها مرتزقة أجانب في منطقة خاركوف.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن قوات الفضاء الروسية دمرت نقطة انتشار لمرتزقة أجانب بصواريخ عالية الدقة في منطقة خاركوف.
وأضاف قائلا:"في أندريفكا بمنطقة خاركوف، دمرت صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب".
وأوضح كوناشينكوف، أنه خلال يوم أمس، تم قصف 9 مناطق تمركزت فيها قوات أوكرانية بالإضافة لمخازن أسلحة، وتم استهداف خمس مواقع لوحدات أنظمة إطلاق صواريخ متعددة استهدفت مناطق سكنية هي مالايا زانتسوفا، فولشياروفكا، بدغورونيه، مالايا إلينوفكا وليشيانسك من جمهورية لوغانسك الشعبية، ودمرت أيضا
نظام الصواريخ المضادة للطائرات "Buk-M1" في منطقة مينكوفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابع أن الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش ضربا 48 منطقة لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة الضربات الجوية، تم القضاء على أكثر من 170 قوميا وتدمير خمس دبابات وست قطع مدفعية ميدانية و8 مركبات خاصة و مستودع ذخيرة في منطقة كراسنوبولي بجمهورية دونيتسك الشعبية.