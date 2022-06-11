https://arabic.sputniknews.com/20220611/برلماني-كندي-الغرب-متعب-من-كييف-ويدعوها-للتنازل-عن-جزء-من-أراضيها-لروسيا-1063427779.html
برلماني كندي: الغرب متعب من كييف ويدعوها للتنازل عن جزء من أراضيها لروسيا
برلماني كندي: الغرب متعب من كييف ويدعوها للتنازل عن جزء من أراضيها لروسيا
أشار نائب كندي إلى توجه الدول الغربية بدعوة لأوكرانيا للتنازل عن جزء من أراضيها لروسيا. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T11:34+0000
2022-06-11T11:34+0000
2022-06-11T11:34+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1047779326_0:205:2910:1842_1920x0_80_0_0_b6dcfc50a870f1833ca33c55b7ad4c12.jpg
وأكد عضو البرلمان الكندي عن الحزب الليبرالي إيفان بيكر أن "التعب" من أوكرانيا يتراكم في الدول الغربية، وهو ما تم التعبير عنه في دعوات لكييف للتنازل عن جزء من الأراضي.في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن العالم سئم الوضع في أوكرانيا وأن كييف تتعرض للدفع في اتجاه ليس في صالحها فيما يتعلق باتفاقات مع روسيا.هذا وتتفاوض أوكرانيا وروسيا للتوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة تقريبا، لكن في أبريل/ نيسان، توقف الحوار. وصرحت وزارة الخارجية الروسية في وقت لاحق أن كييف نفسها أوقفت المفاوضات مع روسيا ولم تستجب لمقترحات موسكو بشأن مسودة المعاهدة. وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن قيادة أوكرانيا تدلي باستمرار بتصريحات تتعارض مع بعضها البعض، الأمر الذي لا يجعل من الممكن فهم ما تريده كييف و"تم تجميد المفاوضات الآن بموجب القرار ووفقا لـ الخط الذي اختاره الجانب الأوكراني".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1047779326_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_af91c0761157af720183983af7667704.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
برلماني كندي: الغرب متعب من كييف ويدعوها للتنازل عن جزء من أراضيها لروسيا
تابعنا عبر
أشار نائب كندي إلى توجه الدول الغربية بدعوة لأوكرانيا للتنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.
وأكد عضو البرلمان الكندي عن الحزب الليبرالي إيفان بيكر أن "التعب" من أوكرانيا يتراكم في الدول الغربية، وهو ما تم التعبير عنه في دعوات لكييف للتنازل عن جزء من الأراضي.
وقال بيكر في لقاء مع قناة أوكرانية: "هناك تعب من أوكرانيا في بعض الدول الغربية. على سبيل المثال، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا إنه من الضروري التهدئة، للعمل حتى تكون روسيا هادئة. قالوا إن أوكرانيا، ربما، يجب أن تتنازل عن الأراضي. نعم، هناك مثل هذه المحادثات، وأنا قلق للغاية بشأنها".
في وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن العالم سئم الوضع في أوكرانيا وأن كييف تتعرض للدفع في اتجاه ليس في صالحها فيما يتعلق باتفاقات مع روسيا.
هذا وتتفاوض أوكرانيا وروسيا للتوصل إلى تسوية دبلوماسية
للصراع منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة تقريبا، لكن في أبريل/ نيسان، توقف الحوار. وصرحت وزارة الخارجية الروسية في وقت لاحق أن كييف نفسها أوقفت المفاوضات مع روسيا ولم تستجب لمقترحات موسكو بشأن مسودة المعاهدة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن قيادة أوكرانيا تدلي باستمرار بتصريحات تتعارض مع بعضها البعض، الأمر الذي لا يجعل من الممكن فهم ما تريده كييف و"تم تجميد المفاوضات الآن بموجب القرار ووفقا لـ الخط الذي اختاره الجانب الأوكراني".