https://arabic.sputniknews.com/20220611/فون-دير-لاين-في-أوكرانيا-لبحث-قضية-إعادة-الإعمار-ومساعي-الانضمام-للاتحاد-الأوروبي-1063423413.html

فون دير لاين في أوكرانيا لبحث قضية إعادة الإعمار ومساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي

فون دير لاين في أوكرانيا لبحث قضية إعادة الإعمار ومساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي

توجهت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مجددا إلى كييف لبحث مساعي أوكرانيا للانضمام إلى التكتل، فضلا عن جهود إعادة الإعمار على خلفية العملية... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T10:04+0000

2022-06-11T10:04+0000

2022-06-11T10:04+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

المفوضية الأوروبية

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القاهرة- سبوتنيك. وغردت فون دير لاين، عبر حسابها على تويتر اليوم السبت، "يسعدني أن أعود إلى كييف. سأقوم مع الرئيس (فلاديمير) زيلينسكي بتقييم العمل المشترك المطلوب لإعادة الإعمار، والتقدم الذي أحرزته أوكرانيا على مسارها الأوروبي".أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس الماضي، أنها تعتزم مناقشة منح أوكرانيا صفة مرشح للاتحاد الأوروبي، في 17 حزيران/يونيو الجاري، للتحضير لموقف الاتحاد قبل القمة الأوروبية في 23 و24 يونيو.قدم الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، 348 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية، فضلا عن مساعدات عسكرية بقيمة 2 مليار يورو.هذا وقالت تقارير إعلامية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.فتحت عنوان: ماكرون في كييف الأسبوع المقبل؟ الرحلة التي يخطط لها الإليزيه.. نشرت صحيفة لو باريزيان، اليوم الجمعة نقلا عن مصادر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يقوم بأول زيارة رسمية له الأسبوع المقبل إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وبحسب الصحيفة الفرنسية، يعتزم الرئيس زيارة رومانيا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث من المتوقع أن يلتقي بالجنود الفرنسيين المنتشرين في المنطقة في إطار عمليات الناتو.وفي حين قالت الصحيفة، إن ماكرون قد يمدد هذه الرحلة الخارجية ويتوقف في أوكرانيا أيضًا، لم يؤكد قصر الإليزيه ولم ينف هذه التقارير.

https://arabic.sputniknews.com/20220610/صحيفة-فرنسية-ماكرون-قد-يزور-أوكرانيا-الأسبوع-المقبل-لأول-مرة-منذ-الـ-24-من-فبراير-1063396134.html

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