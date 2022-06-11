https://arabic.sputniknews.com/20220611/رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-يصل-إلى-مصر-ضمن-جولته-الخارجية-1063415428.html
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل إلى مصر ضمن جولته الخارجية
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل إلى مصر ضمن جولته الخارجية
وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادماً من مملكة البحرين ضمن جولة خارجية استهلها بزيارة إلى الكويت... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T03:31+0000
2022-06-11T03:31+0000
2022-06-11T03:31+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقال العليمي في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنه "يشيد بموقف جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الى جانب الشعب اليمني على كافة الأصعدة، خلال سنوات الحرب التي فجرتها المليشيات الحوثية".وأضاف أن "استضافة مصر لأكثر من مليون يمني سواء بالإقامة والاستقرار المؤقت بسبب ظروف الحرب أو العلاج، والتعليم، يجسد المكانة المائزة للعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين والشعبين، وصولاً إلى المواقف الدبلوماسية المصرية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية، المساندة لجهود استعادة الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".وأشاد العليمي بـ"النهضة العمرانية والخدمية التي تشهدها مصر على مختلف المستويات كواحدة من أكثر التجارب الملهمة في المنطقة"، معرباً عن "أمله في أن تسهم الزيارة في الاستفادة من هذه الخبرات، إضافة الى التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات المشتركة والمخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة العالمية بين مضيق باب المندب وقناة السويس".ووفقاً لوكالة "سبأ"، "سيلتقي الرئيس رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددا من المسؤولين المصريين للبحث في العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها والمستجدات اليمنية، بما في ذلك الجهود الاقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، التي تزداد تفاقما مع تعنت المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الايراني"، على حد قولها.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/المجلس-الرئاسي-اليمني-يشكل-لجنة-عسكرية-وأمنية-لإعادة-هيكلة-القوات-المسلحة-وحفظ-الأمن-1062897590.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل إلى مصر ضمن جولته الخارجية
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وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادماً من مملكة البحرين ضمن جولة خارجية استهلها بزيارة إلى الكويت وستشمل دولة قطر.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال العليمي في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنه "يشيد بموقف جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الى جانب الشعب اليمني على كافة الأصعدة، خلال سنوات الحرب التي فجرتها المليشيات الحوثية".
وأضاف أن "استضافة مصر لأكثر من مليون يمني سواء بالإقامة والاستقرار المؤقت بسبب ظروف الحرب أو العلاج، والتعليم، يجسد المكانة المائزة للعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين والشعبين، وصولاً إلى المواقف الدبلوماسية المصرية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية، المساندة لجهود استعادة الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
وأشاد العليمي بـ"النهضة العمرانية والخدمية التي تشهدها مصر على مختلف المستويات كواحدة من أكثر التجارب الملهمة في المنطقة"، معرباً عن "أمله في أن تسهم الزيارة في الاستفادة من هذه الخبرات، إضافة الى التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات المشتركة والمخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة العالمية بين مضيق باب المندب وقناة السويس".
ووفقاً لوكالة "سبأ"، "سيلتقي الرئيس رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددا من المسؤولين المصريين للبحث في العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها والمستجدات اليمنية، بما في ذلك الجهود الاقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، التي تزداد تفاقما مع تعنت المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الايراني"، على حد قولها.