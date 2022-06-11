https://arabic.sputniknews.com/20220611/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يشيد-بدعم-مصر-لمساعي-بلاده-لاستعادة-الدولة-وإسقاط-الانقلاب-1063446126.html

رئيس مجلس القيادة اليمني يشيد بدعم مصر لمساعي بلاده لاستعادة الدولة و"إسقاط الانقلاب"

رئيس مجلس القيادة اليمني يشيد بدعم مصر لمساعي بلاده لاستعادة الدولة و"إسقاط الانقلاب"

أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، أن مصر تقف دائما إلى جانب بلاده بهدف استعادة الدولة اليمنية، وإسقاط الانقلاب على الشرعية، لافتا إلى أنه ناقش مع... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T16:10+0000

2022-06-11T16:10+0000

2022-06-11T16:10+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال العليمي، في مؤتمر صحفي جمعه بالسيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة اليوم السبت، إن "مصر تقف معنا بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الإيراني".ولفت إلى أن المناقشات تطرقت إلى أمن وسلامة الملاحة الدولية، متابعا "تطرقنا إلى أمن الملاحة الدولية خاصة مع المساعي الإرهابية المدعومة من إيران".ووصل العليمي، أمس الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادماً من مملكة البحرين ضمن جولة خارجية استهلها بزيارة إلى الكويت وستشمل دولة قطر.وقال في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنه "يشيد بموقف جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الشعب اليمني على كافة الأصعدة، خلال سنوات الحرب التي فجرتها المليشيات الحوثية".وأضاف أن "استضافة مصر لأكثر من مليون يمني سواء بالإقامة والاستقرار المؤقت بسبب ظروف الحرب أو العلاج، والتعليم، يجسد المكانة المائزة للعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين والشعبين، وصولاً إلى المواقف الدبلوماسية المصرية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية، المساندة لجهود استعادة الدولة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".وأشاد العليمي بـ"النهضة العمرانية والخدمية التي تشهدها مصر على مختلف المستويات كواحدة من أكثر التجارب الملهمة في المنطقة"، معرباً عن "أمله في أن تسهم الزيارة في الاستفادة من هذه الخبرات، إضافة الى التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات المشتركة والمخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة العالمية بين مضيق باب المندب وقناة السويس".ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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