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https://arabic.sputniknews.com/20220611/روسيا-تمدد-القيود-المؤقتة-على-الرحلات-الجوية-في-11-مطارا-1063418002.html
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا
قررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية تمديد سريان القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية في 11 مطارا حتى 18 يونيو. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T06:52+0000
2022-06-11T06:52+0000
روسيا
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وقالت الوكالة، في بيان" تم تمديد نظام القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا روسيا حتى 18 يونيو 2022، الساعة 03:45 بتوقيت موسكو".وتشمل القيود المؤقتة للرحلات الجوية مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، جيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول وإليستا.هذا ويسري نظام تقييد الرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ 24 فبراير/شباط.
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روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا

06:52 GMT 11.06.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصوررحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021
رحلات الطيران الروسي من مطار شيريميتيفو الدولي، موسكو، روسيا، 21 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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قررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية تمديد سريان القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية في 11 مطارا حتى 18 يونيو.
وقالت الوكالة، في بيان" تم تمديد نظام القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا روسيا حتى 18 يونيو 2022، الساعة 03:45 بتوقيت موسكو".
وتشمل القيود المؤقتة للرحلات الجوية مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، جيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول وإليستا.
هذا ويسري نظام تقييد الرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ 24 فبراير/شباط.
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