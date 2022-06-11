https://arabic.sputniknews.com/20220611/روسيا-تمدد-القيود-المؤقتة-على-الرحلات-الجوية-في-11-مطارا-1063418002.html
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا
قررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية تمديد سريان القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية في 11 مطارا حتى 18 يونيو. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T06:52+0000
2022-06-11T06:52+0000
2022-06-11T06:52+0000
روسيا
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وقالت الوكالة، في بيان" تم تمديد نظام القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا روسيا حتى 18 يونيو 2022، الساعة 03:45 بتوقيت موسكو".وتشمل القيود المؤقتة للرحلات الجوية مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، جيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول وإليستا.هذا ويسري نظام تقييد الرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ 24 فبراير/شباط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تمدد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية في 11 مطارا
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قررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية تمديد سريان القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية في 11 مطارا حتى 18 يونيو.
وقالت الوكالة، في بيان" تم تمديد نظام القيود المؤقتة
على الرحلات الجوية في 11 مطارا روسيا حتى 18 يونيو 2022، الساعة 03:45 بتوقيت موسكو".
وتشمل القيود المؤقتة للرحلات الجوية مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، جيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول وإليستا.
هذا ويسري نظام تقييد الرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ 24 فبراير/شباط.