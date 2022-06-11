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https://arabic.sputniknews.com/20220611/سعد-لمجرد-يوجه-رسالة-للعراقيين-بعد-إلغاء-أول-حفل-له-في-بغداد-فيديو-1063417697.html
سعد لمجرد يوجه رسالة للعراقيين بعد إلغاء أول حفل له في بغداد... فيديو
سعد لمجرد يوجه رسالة للعراقيين بعد إلغاء أول حفل له في بغداد... فيديو
وجه الفنان المغربي سعد لمجرد التحية للشعب العراقي، بعد إلغاء حفلته في العاصمة بغداد. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T06:51+0000
2022-06-11T06:51+0000
مجتمع
منوعات
حفل
سعد لمجرد
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وقال لمجرد في منشور عبر حسابه على موقع "انستغرام": "إلى شعب العراق الغالي على قلبي لحظات لا تنسى في بغداد قلعة الأسود".وأضاف: "أود أن أشكر فريق العمل العراقي بأكمله على ما بذلوه من جهد خلال فترة تحضيرات الحفل و بناء المسرح تحديدا، التي امتدت على مدار الشهر إن لم تكن أكثر من أجل توفير سبل الراحة لنا"، مؤكدا "سأراكم قريبا .. كل الحب والتقدير لكم".ونشر المغني المغربي، لقطات من استعداداته لإحياء حفله الفني بمدينة بغداد، الذي تم إلغاؤه بعدما اقتحم محتجون المكان، ووعد العراقيين بـ"لقاء قريب".وأصدر المكتب الإعلامي الخاص بالمجرد، بيانا يوم الجمعة حول تفاصيل إلغاء الحفل في بغداد، جاء فيه أن الأمر يتعلق بـ "تجمهر لجماعة من الناس ترفض الفن والغناء بالعراق".وأضاف البيان: "بعد محاولة هؤلاء اقتحام مكان إقامة الحفل، رغم تصدي السلطات العراقية لهم، قررت إدارة أعمال سعد لمجرد إلغاء الحفل حفاظا على سلامة جمهورنا والجهة المنظمة وفريق العمل".ولم يمنع إلغاء الحفل، سعد لمجرد من طرح أغنيته الجديدة "ما أحلى المكان" على يوتيوب يوم الجمعة، ليعبر من خلالها عن حبه لوالدته الممثلة نزهة الركراكي، حيث يتضمن فيديو كليب الأغنية مشاهد خاصة بها.يذكر أن إدارة مدينة "سندباد لاند" السياحية، ألغت الخميس، الحفل الذي كان من المقرر أنه يقيمه الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد تظاهرة نظمتها جماعة دينية.وحاول بعض المتظاهرين اقتحام المدينة السياحية، إلا أن قوات مكافحة الشغب تمكنت من صدّهم.
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مجتمع, منوعات, حفل, سعد لمجرد

سعد لمجرد يوجه رسالة للعراقيين بعد إلغاء أول حفل له في بغداد... فيديو

06:51 GMT 11.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالمطرب المغربي سعد لمجرد
المطرب المغربي سعد لمجرد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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وجه الفنان المغربي سعد لمجرد التحية للشعب العراقي، بعد إلغاء حفلته في العاصمة بغداد.
وقال لمجرد في منشور عبر حسابه على موقع "انستغرام": "إلى شعب العراق الغالي على قلبي لحظات لا تنسى في بغداد قلعة الأسود".
وأضاف: "أود أن أشكر فريق العمل العراقي بأكمله على ما بذلوه من جهد خلال فترة تحضيرات الحفل و بناء المسرح تحديدا، التي امتدت على مدار الشهر إن لم تكن أكثر من أجل توفير سبل الراحة لنا"، مؤكدا "سأراكم قريبا .. كل الحب والتقدير لكم".
ونشر المغني المغربي، لقطات من استعداداته لإحياء حفله الفني بمدينة بغداد، الذي تم إلغاؤه بعدما اقتحم محتجون المكان، ووعد العراقيين بـ"لقاء قريب".
وأصدر المكتب الإعلامي الخاص بالمجرد، بيانا يوم الجمعة حول تفاصيل إلغاء الحفل في بغداد، جاء فيه أن الأمر يتعلق بـ "تجمهر لجماعة من الناس ترفض الفن والغناء بالعراق".
وأضاف البيان: "بعد محاولة هؤلاء اقتحام مكان إقامة الحفل، رغم تصدي السلطات العراقية لهم، قررت إدارة أعمال سعد لمجرد إلغاء الحفل حفاظا على سلامة جمهورنا والجهة المنظمة وفريق العمل".
ولم يمنع إلغاء الحفل، سعد لمجرد من طرح أغنيته الجديدة "ما أحلى المكان" على يوتيوب يوم الجمعة، ليعبر من خلالها عن حبه لوالدته الممثلة نزهة الركراكي، حيث يتضمن فيديو كليب الأغنية مشاهد خاصة بها.

يذكر أن إدارة مدينة "سندباد لاند" السياحية، ألغت الخميس، الحفل الذي كان من المقرر أنه يقيمه الفنان المغربي سعد لمجرد، بعد تظاهرة نظمتها جماعة دينية.
وحاول بعض المتظاهرين اقتحام المدينة السياحية، إلا أن قوات مكافحة الشغب تمكنت من صدّهم.
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