https://arabic.sputniknews.com/20220611/سلطات-المنطقة-خيرسون-لن-تعود-أبدا-إلى-أوكرانيا-1063419556.html
سلطات المنطقة: خيرسون لن تعود أبدا إلى أوكرانيا
سلطات المنطقة: خيرسون لن تعود أبدا إلى أوكرانيا
صرح مسؤول من سلطة منطقة خيرسون أن المنطقة تشهد اندماجا مع روسيا ولن تعود أبدا إلى أوكرانيا. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T08:14+0000
2022-06-11T08:14+0000
2022-06-11T08:14+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية، في رسالة مصورة على "تلغرام": "يوجد الآن اندماج واضح مع روسيا، ولن نعود أبدا إلى أوكرانيا، حيث سلبت منا جميع الحقوق الممكنة وحقوق الإنسان، بسبب الخونة الذين احتلوا أوكرانيا، مثل زيلينسكي وبوروشنكو وغيرهما".هذا وقال ستريموسوف في وقت سابق لـ"سبوتنيك": "من المقرر إجراء الاستفتاء هذا العام، لقد تم اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة".وأضاف: "لكن اليوم هذه ليست أولوية، الأولوية هي زيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، التي تعتمد عليها رفاهية السكان ونوعية حياتهم".وتابع: "سنفعل كل ما هو ضروري لضمان عدم مواجهة سكان منطقة خيرسون أي صعوبات، وأن تكون حياتهم مريحة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
سلطات المنطقة: خيرسون لن تعود أبدا إلى أوكرانيا
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صرح مسؤول من سلطة منطقة خيرسون أن المنطقة تشهد اندماجا مع روسيا ولن تعود أبدا إلى أوكرانيا.
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية، في رسالة مصورة على "تلغرام": "يوجد الآن اندماج واضح مع روسيا، ولن نعود أبدا إلى أوكرانيا، حيث سلبت منا جميع الحقوق الممكنة وحقوق الإنسان، بسبب الخونة الذين احتلوا أوكرانيا، مثل زيلينسكي وبوروشنكو وغيرهما".
هذا وقال ستريموسوف في وقت سابق لـ"سبوتنيك": "من المقرر إجراء الاستفتاء
هذا العام، لقد تم اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة".
وأضاف: "لكن اليوم هذه ليست أولوية، الأولوية هي زيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، التي تعتمد عليها رفاهية السكان ونوعية حياتهم".
وتابع: "سنفعل كل ما هو ضروري لضمان عدم مواجهة سكان منطقة خيرسون أي صعوبات، وأن تكون حياتهم مريحة".