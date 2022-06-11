https://arabic.sputniknews.com/20220611/متوسط-سعر-غالون-الوقود-في-أمريكا-يصل-إلى-5-دولارات-لأول-مرة-1063427123.html

متوسط سعر غالون الوقود في أمريكا يصل إلى 5 دولارات لأول مرة

متوسط سعر غالون الوقود في أمريكا يصل إلى 5 دولارات لأول مرة

وصل متوسط سعر غالون البنزين على مستوى أمريكا، اليوم السبت، إلى 5 دولارات للمرة الأولى على ‏الإطلاق.‏ 11.06.2022, سبوتنيك عربي

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال نادي السيارات الأمريكي إن متوسط ​​السعر، اليوم السبت، كان 5 دولارات، بينما يدفع سائقو السيارات في بعض أجزاء البلاد، وخاصة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أكثر من ذلك بكثير، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.ويصل أعلى متوسط سعر لغالون الوقود في كاليفورنيا عند 6.43 دولار، بينما يبلغ أدنى متوسط ​​في ولاية ميسيسيبي عند 4.52 دولار.وقفز متوسط ​​السعر الوطني بمقدار 19 سنتا في الأسبوع الماضي فقط، وارتفع بمقدار 1.93 دولارا عن هذا الوقت من العام الماضي.ومن أبرز عوامل ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا هو أن أسعار النفط العالمية الآخذة في الارتفاع نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما أن هناك قيود على طاقة التكرير في أمريكا، لأن بعض المصافي أغلقت أثناء وباء "كورونا".وفي حين أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها كسر حاجز 5 دولارات لغالون الوقود في أمريكا، إلا أنها لا تزال غير قياسية عند أخذ التضخم التاريخي في الاعتبار، إذ بلغ الغاز ذروته عند 4.11 دولار للغالون في يوليو/ تموز 2008، وهو ما يعادل حوالي 5.40 دولار للغالون في الوقت الحالي.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/أسعار-الوقود-في-أمريكا-تسجل-رقما-قياسيا-414-دولار-للغالون--1059607287.html

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